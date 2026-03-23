Inseguimento tra Opera e Pavia: 90 grammi di cocaina e strumenti per lo spaccio rinvenuti

Controllo di polizia a Opera finisce con una fuga e il ritrovamento di 90 grammi di cocaina: le ricerche proseguono tra i campi

Il 23/03/2026 un controllo della polizia locale nelle vicinanze di Opera è degenerato in un prolungato inseguimento lungo la SP412 in direzione Pavia. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, di nazionalità straniera, ha tentato di eludere la verifica e, durante la fuga, si è allontanato in modo repentino dal veicolo lanciandosi dal ponte della Val Tidone, per poi scomparire tra i campi circostanti.

La dinamica dell’episodio ha richiesto l’intervento immediato di altre pattuglie e l’avvio di attività di ricerca sul territorio.

All’interno dell’abitacolo abbandonato gli agenti hanno rinvenuto diversi elementi che hanno trasformato l’accaduto in un’indagine per traffico di stupefacenti: in particolare è stato sequestrato un quantitativo di 90 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, oltre a denaro contante, un bilancino di precisione, alcune pastiglie sospette di probabili droghe sintetiche e un telefono cellulare. L’auto, risultata poi noleggiata, è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti tecnici e per la ricerca di ulteriori tracce.

Svolgimento dell’inseguimento

La fase iniziale del controllo, come riportato dalle forze dell’ordine, è partita da un intervento di routine ma è rapidamente evoluta in un inseguimento su strada. Il sospetto ha accelerato lungo la SP412 in direzione Pavia, costringendo le pattuglie a inseguirlo su più tronchi di carreggiata. In questo contesto il comportamento dell’individuo — fuggire sull’autostrada rurale, abbandonare il veicolo e sottrarsi al controllo — ha indotto gli agenti a istituire subito un perimetro di ricerca. L’azione è stata condotta con attenzione per la sicurezza pubblica e per preservare eventuali elementi utili alle indagini.

Il salto dal ponte

Il punto critico dell’episodio è stato il gesto del sospettato che si è lanciato dal ponte della Val Tidone, colto di sorpresa dagli agenti. Quel salto ha consentito al fuggitivo di guadagnare tempo e di entrare in aree agricolo-rurali dove è più semplice nascondersi tra sterpaglie e canali. Le ricerche sono proseguite sul posto con squadre a piedi e veicoli, con la collaborazione di eventuali unità cinofile e dei comandi limitrofi, per cercare di stringere il cerchio attorno al soggetto e raccogliere testimonianze o filmati che documentino la fuga.

Materiale sequestrato e prime analisi

Il ritrovamento dell’auto ha permesso alle forze dell’ordine di repertare diversi oggetti rilevanti per l’accertamento del reato: il sacchetto contenente 90 grammi di cocaina in parte preconfezionata, il bilancino e il denaro sono indizi tipici dell’attività di spaccio. Alcune pillole recuperate sono al momento sottoposte ad esami di laboratorio per stabilirne la composizione e l’eventuale natura di droga sintetica. Il cellulare sequestrato verrà analizzato per individuare contatti, messaggi o transazioni utili a ricostruire reti e movimenti.

Valutazioni sul valore di mercato

Secondo stime preliminari basate sul peso e sullo stato di suddivisione, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto fruttare oltre 5.000 euro sul mercato illecito locale. Questa valutazione tiene conto del livello di purezza e della quantità già confezionata in dosi. Le autorità hanno sottolineato che il recupero di strumenti per il confezionamento e denaro contante rafforza l’ipotesi di attività di spaccio organizzata, anche se sono necessari approfondimenti per chiarire se il soggetto agisse in autonomia o facesse parte di una compagine più ampia.

Indagini in corso e prossimi passi

Le ricerche del fuggitivo sono ancora in corso e le autorità invitano chiunque abbia visto movimenti sospetti nella zona di Opera e della SP412 il 23/03/2026 a farsi avanti. Le procedure investigative prevedono l’analisi del materiale sequestrato, accertamenti sul telefono per risalire a possibili complici o committenti e controlli documentali sull’auto noleggiata. Gli esiti di queste attività saranno fondamentali per definire l’inquadramento giuridico e procedere eventualmente con le misure cautelari.

In conclusione, l’episodio ha evidenziato come un normale controllo possa rivelare reti di approvvigionamento e vendita di stupefacenti. La combinazione tra il ritrovamento del materiale e la fuga del sospetto mantiene alta l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio, che continueranno a portare avanti le indagini fino al chiarimento completo dei fatti.