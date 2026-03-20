Blitz a Milano in via Oropa: sgomberato stabile, dieci persone indagate

Sgomberato uno stabile tra via Oropa e via Derna: dieci occupanti indagati, cinque accompagnati in questura e perimetro dell'area definitivamente messo in sicurezza

Il 20/03/2026 una operazione congiunta ha portato allo sgombero di uno stabile abbandonato situato tra via Oropa e via Derna, nelle vicinanze di viale Palmanova a Milano. L’intervento, richiesto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto la collaborazione di diverse forze: la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Amsa.

Durante l’attività di rimozione delle masserizie e di verifica dei locali sono state avviate procedure amministrative nei confronti degli occupanti, con particolare attenzione alla sicurezza dell’area e alla tutela dei residenti della zona.

L’edificio, lasciato in stato di abbandono da anni, era diventato dimora informale per persone senza fissa dimora che avevano allestito giacigli e accumulato materiali. La mattina dell’intervento non si sono registrati scontri, ma le operazioni hanno comportato controlli sui documenti e accertamenti giudiziari. A conclusione delle attività di ordine pubblico si è provveduto anche alla bonifica degli spazi e alla predisposizione di barriere fisiche per impedirne la rioccupazione.

Forze in campo e modalità dell’intervento

Il piano operativo ha previsto un coordinamento stretto tra Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e personale tecnico di Amsa, con ruoli distinti ma complementari: la polizia si è occupata degli aspetti di ordine pubblico e delle identificazioni, i vigili del fuoco hanno valutato la stabilità strutturale e l’eventuale pericolo per le persone, mentre l’Amsa ha eseguito la rimozione delle masserizie. Il modello d’intervento adottato punta a ridurre i rischi: prima la verifica degli ambienti, poi la rimozione controllata di oggetti e rifiuti, infine la predisposizione di misure per la sicurezza.

Coordinamento operativo

Nel corso dell’operazione sono state seguite procedure standardizzate per garantire efficienza e rispetto delle norme: ispezione dei locali, identificazione degli occupanti, controllo di eventuali sostanze illecite o armi, e infine attività di pulizia. Il lavoro congiunto ha permesso di gestire la situazione senza interventi sanitari rilevanti o denunce di violenza tra le parti. L’approccio integrato è pensato per affrontare criticità logistiche e amministrative con tempi rapidi e la massima tutela per operatori e cittadini.

Persone coinvolte e provvedimenti

Al termine dell’operazione risultano dieci occupanti abusivi indagati per invasione di edifici, reato per il quale sono stati avviati gli accertamenti. I soggetti identificati sono tutti di origine nordafricana. Per cinque di loro sono stati disposti specifici provvedimenti amministrativi: due cittadini egiziani e un cittadino marocchino sono stati trasferiti al Cpr di via Corelli, mentre a un cittadino algerino titolare di documenti spagnoli è stata notificata l’intimazione a rientrare in Spagna. A un altro cittadino algerino è stata formalmente notificata l’espulsione dal territorio nazionale.

Dettagli sui provvedimenti amministrativi

I provvedimenti eseguiti rientrano nelle competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e prevedono misure diverse a seconda della situazione documentale e dei precedenti: dal trasferimento in centro di permanenza per i rimpatri al rientro volontario o forzato nel paese di riferimento. Tutti i provvedimenti sono stati adottati nel rispetto delle normative vigenti e con i controlli necessari per certificare l’identità e la regolarità delle procedure.

Sicurezza dell’area e sequestri

Durante le operazioni di bonifica sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro una mannaia da cucina e circa 7 grammi di hashish, materiali affidati agli organi competenti per le indagini. Al termine delle attività la proprietà dell’immobile ha provveduto a mettere in atto interventi di protezione per evitare nuove occupazioni: è stata eseguita la saldatura di reti d’acciaio antintrusione e sigillati i punti di accesso principali. Queste misure sono finalizzate a garantire la sicurezza strutturale e a prevenire ulteriori situazioni di degrado.

Conseguenze per il quartiere

La rimozione delle persone che vivevano nello stabile e la chiusura del perimetro dovrebbero ridurre fenomeni di degrado e aumentare il senso di sicurezza per i residenti. Restano aperti i temi relativi all’assistenza sociale per i soggetti senza dimora e alla pianificazione urbana per riutilizzare in modo utile immobili abbandonati. L’episodio evidenzia l’importanza di politiche coordinate tra istituzioni, forze dell’ordine e servizi sociali per affrontare emergenze abitative in contesti urbani sensibili.