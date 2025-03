La polizia di Stato ha effettuato due arresti significativi nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Milano, una delle città più vivaci d’Italia, si trova nuovamente al centro dell’attenzione per un’importante operazione antidroga condotta dalla polizia di Stato. Nella giornata di mercoledì, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due uomini, un italiano di 42 anni e un tunisino di 34, entrambi accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha avuto luogo in diverse zone della città, tra cui la Stazione Centrale e Porta Venezia, aree note per la loro vivacità e, purtroppo, anche per la presenza di attività illecite.

Dettagli dell’operazione

Durante i controlli, gli agenti hanno notato un’utilitaria parcheggiata in piazzale Cimitero Monumentale. Alla guida c’era un uomo che mostrava un comportamento sospetto, controllando frequentemente il telefono e guardandosi attorno. Dopo averlo seguito, gli agenti hanno assistito a un incontro tra l’autista e una giovane donna, un’italiana di 29 anni, che è salita a bordo del veicolo. Poco dopo, la ragazza è scesa, trovata in possesso di un grammo di cocaina, acquistata per 70 euro.

Scoperte sorprendenti

Il conducente dell’auto, fermato dagli agenti, è stato trovato con 580 euro in contante e due astucci contenenti dosi di cocaina. Sotto il volante, gli agenti hanno rinvenuto 23 dosi per un totale di quasi 24 grammi, mentre sotto la leva del cambio ce n’erano altre 19 dosi per un totale di 17 grammi. Questi dettagli evidenziano non solo l’operato della polizia, ma anche la strategia di spaccio utilizzata dai trafficanti, che cercano di nascondere le sostanze stupefacenti in luoghi inaspettati.

Un secondo arresto nella stessa giornata

Nel pomeriggio, un’altra operazione ha portato all’arresto di un tunisino di 34 anni, notato dagli agenti mentre si muoveva con fare sospetto in via Napo Torriani. Fermato per un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un “sasso” di cocaina del peso di circa 80 grammi e 20 dosi da mezzo grammo ciascuna, per un totale di ulteriori 10 grammi. Questo secondo arresto dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga, un problema che affligge molte città italiane.

Questi eventi sottolineano l’importanza di un’azione coordinata e continua da parte delle autorità per combattere il fenomeno dello spaccio di droga, che non solo mette a rischio la salute dei cittadini, ma alimenta anche altre forme di criminalità. La polizia di Stato continuerà a intensificare i controlli e le operazioni per garantire la sicurezza e il benessere della comunità milanese.