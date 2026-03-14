Arresto a Bruzzano per droga e armi: sequestri in due appartamenti

Un'operazione mirata a Bruzzano ha portato alla luce droga, armi e migliaia di euro nascosti in due appartamenti

Un intervento mirato al contrasto dello spaccio ha condotto gli agenti del Commissariato Comasina in un complesso residenziale del quartiere Bruzzano. L’attività, incentrata sul monitoraggio di possibili canali di approvvigionamento e deposito, ha portato al fermo di un uomo di 36 anni, cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine e indagato per detenzione ai fini di spaccio.

Il controllo sul territorio rientra in una più ampia strategia volta a ridurre il traffico di sostanze stupefacenti nelle aree periferiche della città.

Gli agenti hanno eseguito una verifica nel cortile del complesso in via Siro Capsoni, dove l’uomo è stato fermato trovandosi in possesso di un panetto di hashish da circa 10 grammi. Con il supporto dell’unità cinofila sono poi scattate perquisizioni mirate negli immobili riconducibili al 36enne. Le attività investigative hanno rapidamente portato al rinvenimento di elementi che hanno ampliato il quadro indiziario: somme di denaro, armi e strumenti riconducibili alla lavorazione e al confezionamento delle sostanze.

Sequestri materiali e rilevanze emerse

Nel primo appartamento gli agenti hanno rinvenuto tracce di stupefacente nella spazzatura e, nel comodino della camera da letto, circa 7.000 euro in contanti. All’interno dell’abitazione sono stati poi sequestrati una carabina nera con tappo rosso e munizionamento a pallini di plastica, diverse ricariche a CO2 per armi soft air, un manganello telescopico dotato di torcia e punta frangivetro e un coltello a farfalla con la lama intrisa di sostanza. Sono stati recuperati anche alcuni microtelefoni, un orologio di pregio stimato intorno ai 20.000 euro e altro contante per un ammontare complessivo di 12.170 euro, sommando le cifre ritrovate nelle varie stanze.

Secondo appartamento: quantitativi e strumenti

Gli investigatori hanno individuato un altro appartamento nello stesso complesso attribuito all’uomo, dove sono emersi elementi più consistenti: due bilancini di precisione e sequestri di droga per un totale rilevante, tra cui circa 342 grammi di cocaina e circa 1,344 kg di hashish. Queste quantità, insieme alla presenza di strumenti di pesatura e al denaro contante, sono state valutate dagli inquirenti come indizi significativi dell’uso degli spazi come punto di stoccaggio e di attività di cessione al dettaglio.

Tipologia delle armi e implicazioni

Tra gli oggetti sottoposti a sequestro spicca la presenza di una carabina con tappo rosso, munizionamento a pallini e ricariche a CO2 che indicano un utilizzo per materiale soft air, ma che, se funzionante o modificata, può configurare profili di pericolo. Allo stesso modo, il manganello telescopico con punta frangivetro e il coltello sono elementi che aggravano la posizione dell’indagato sotto il profilo delle armi. Le autorità stanno valutando la natura e la funzionalità dei mezzi sequestrati per definire eventuali ipotesi di reato aggiuntive oltre alla detenzione ai fini di spaccio.

Valutazione investigativa e procedure

La raccolta delle evidenze è stata condotta seguendo protocolli investigativi concordati, con iter di catalogazione e verbalizzazione del materiale sequestrato. L’insieme degli elementi — quantitativi di sostanza, strumenti di pesatura, denaro contante e armi o attrezzi potenzialmente offensivi — alimenta l’impianto probatorio che sarà sviluppato dall’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come l’operazione rientri in controlli periodici finalizzati a smantellare reti locali di approvvigionamento e a ridurre la disponibilità di stupefacenti sul territorio.

Impatto sul quartiere e prospettive

Per i residenti di Bruzzano un intervento di questo tipo tende a rappresentare una risposta concreta alle segnalazioni legate a movimenti sospetti e alla presenza di spaccio. Le autorità locali hanno manifestato l’intenzione di proseguire con attività di prevenzione e monitoraggio nelle aree più vulnerabili, promuovendo anche iniziative volte a migliorare la sicurezza urbana. Gli sviluppi giudiziari, compresi eventuali procedimenti per arma e ricettazione, determineranno le fasi successive dell’indagine e gli strumenti repressivi e preventivi da adottare.

In sintesi, l’azione del Commissariato Comasina ha portato alla luce un quadro complesso fatto di ingenti quantitativi di droga, materiali per il confezionamento, somme di denaro e armi o strumenti atti ad offendere, consolidando le ipotesi investigative che parlano di una gestione coordinata di più spazi all’interno dello stesso condominio. Le indagini proseguono per chiarire pienamente ruoli, canali di approvvigionamento e possibili connessioni con reti più ampie.