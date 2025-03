Le forze dell'ordine intensificano i controlli per combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’azione decisa contro lo spaccio di droga

Negli ultimi giorni, Rozzano è diventata il fulcro di un’intensa attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, in particolare dei Carabinieri della Tenenza locale e della Compagnia di Corsico. Queste operazioni mirano a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che ha visto un incremento preoccupante nella zona. Nella notte tra il 14 e il 15 marzo, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni, senza fissa dimora, trovato in possesso di cocaina e hashish, segno di un’attività di spaccio ben avviata.

Dettagli sugli arresti

Il primo arresto è avvenuto in via Mimose, dove il giovane è stato fermato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 9 grammi di cocaina suddivisi in 22 dosi, 1 grammo di hashish e 65 euro in contante, presumibilmente guadagnati dallo spaccio. Questo intervento è stato solo l’ultimo di una serie di operazioni che hanno portato a un totale di cinque arresti negli ultimi venti giorni, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il traffico di droga.

Un piano di contrasto efficace

Il secondo arresto ha avuto luogo il 10 marzo, quando un 27enne marocchino è stato fermato dopo un’attività di osservazione. La perquisizione ha rivelato 12 grammi di cocaina, suddivisi in 33 dosi, e 293 euro in contante. Entrambi gli arrestati sono stati trattenuti in attesa di udienza, mentre le operazioni di controllo continuano a essere intensificate. Questo piano di contrasto non solo mira a ridurre il numero di spacciatori attivi nella zona, ma anche a garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Rozzano.

Sequestri e risultati tangibili

Oltre agli arresti, le operazioni hanno portato a significativi sequestri di sostanze stupefacenti. Negli ultimi venti giorni, sono stati confiscati 200 grammi di hashish, 35 grammi di cocaina e 8 grammi di marijuana, per un valore complessivo stimato di oltre 5.000 euro. Questi risultati evidenziano l’efficacia delle strategie messe in atto dalle forze dell’ordine e la loro determinazione nel combattere il traffico di droga, un problema che affligge molte comunità. La collaborazione tra i cittadini e le autorità è fondamentale per continuare su questa strada e garantire un ambiente più sicuro per tutti.