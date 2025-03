Due cittadini marocchini arrestati per spaccio di cocaina e hashish a Rozzano.

Controlli intensificati a Rozzano

Negli ultimi giorni, la tenenza dei carabinieri di Rozzano ha intensificato i controlli nel comune, portando a risultati significativi nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. Durante un’operazione notturna, un giovane di 24 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato mentre si aggirava in via Mimose. I militari, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di fermarlo per un controllo, scoprendo che aveva con sé 9 grammi di cocaina, un grammo di hashish e 65 euro in contante, presumibilmente guadagnati dalla sua attività illecita.

Un secondo arresto e il piano di contrasto

Non è stato solo il 24enne a finire in manette. Lunedì scorso, un altro cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Corsico. Anche in questo caso, il giovane è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti: 12 grammi di cocaina suddivisi in 33 dosi, oltre a 293 euro in contante. Questi arresti fanno parte di un piano di contrasto allo spaccio di droga che ha visto un aumento significativo delle operazioni di polizia nella zona.

Risultati dell’operazione anti-droga

Negli ultimi venti giorni, le forze dell’ordine hanno effettuato cinque arresti per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, due denunce a piede libero e sette segnalazioni alla prefettura di Milano per cittadini assuntori di sostanze. L’operazione ha portato anche al sequestro di 200 grammi di hashish, 35 grammi di cocaina e 8 grammi di marijuana, per un valore stimato di oltre 5.000 euro. Questi risultati evidenziano l’impegno costante delle autorità nel combattere il fenomeno dello spaccio di droga, che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza e la salute pubblica.