Allerta meteo a Milano: cosa fare con pioggia, vento e rischio idrogeologico

Allerta meteo gialla su Milano: informazioni pratiche, previsioni e raccomandazioni per affrontare vento e pioggia in sicurezza

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un’ allerta meteo gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico, valida a partire dalle ore 12 di sabato 14 marzo 2026. La comunicazione serve a mettere in guardia la popolazione rispetto a possibili criticità legate a rovesci intensi e raffiche di vento che possono favorire accumuli d’acqua e condizioni pericolose in punti specifici della città e dell’hinterland.

Questo avviso non implica chiusure automatiche, ma richiede attenzione: il messaggio ufficiale sottolinea la necessità di adottare semplici misure preventive e di seguire gli aggiornamenti forniti dagli organi istituzionali. In questo articolo vengono spiegati i punti principali dell’allerta, le previsioni meteorologiche attese e le raccomandazioni operative rivolte a cittadini, organizzatori di eventi e operatori urbani.

Quando e perché è stata diramata l’allerta

L’avviso è stato diffuso dal Centro Funzionale regionale con decorrenza alle ore 12 di sabato 14 marzo 2026. Si tratta di un livello di allerta giallo, che indica condizioni ordinarie di attenzione con possibili fenomeni localizzati ma non generalizzati. Lo scopo è prevenire situazioni legate all’innalzamento dei livelli d’acqua nei corsi minori e alle erosioni superficiali che possono interessare scarpate e pendii urbani.

Le aree di maggior attenzione

Le autorità raccomandano massima prudenza in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi cittadini e nei sottopassi, che sono soggetti ad allagamenti. Sono inoltre segnalate criticità nelle zone con cantieri o strutture provvisorie dove la presenza di impalcature, dehors o tende può aumentare il pericolo in caso di raffiche di vento o pioggia intensa. Mantenere le distanze da alberi isolati è un’ulteriore misura consigliata.

Previsioni e dati attesi

Secondo le rilevazioni meteorologiche disponibili, i modelli indicano precipitazioni concentrate nel corso della giornata con una precipitazione cumulata stimata intorno a 22 mm. Le temperature previste si muoveranno su valori intorno a 13°C come massima e 10°C come minima, mentre lo zero termico è atteso a circa 1714 m. Questi parametri aiutano a comprendere l’intensità e la quota della possibile neve o pioggia mista nelle aree più alte della regione.

Impatto atteso sulla mobilità

Le precipitazioni e il vento possono provocare riduzioni di visibilità, scivolosità delle strade e rallentamenti nei trasporti pubblici. In particolare, i sottopassi e le aree soggette a ruscellamento superficiale possono diventare difficili da percorrere: è consigliabile valutare percorsi alternativi, evitare soste prolungate in punti a rischio e rispettare eventuali indicazioni della segnaletica temporanea. Gli autisti sono invitati a moderare la velocità e a mantenere distanze di sicurezza.

Comportamenti consigliati ai cittadini

Per limitare i rischi il Comune e la Protezione civile suggeriscono azioni pratiche: eseguire la messa in sicurezza di vasi, mobili o oggetti esposti sui balconi; non sostare sotto alberi o vicino a impalcature; fissare o rimuovere temporaneamente tende e strutture leggere. Chi organizza eventi all’aperto dovrebbe predisporre piani di emergenza e monitorare costantemente l’evoluzione meteorologica, interrompendo le attività se le condizioni peggiorano.

Attivazione dei servizi di emergenza e informazione

Per il coordinamento operativo sarà attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile, che seguirà l’andamento delle condizioni e organizzerà eventuali interventi sul territorio. I cittadini possono rimanere aggiornati tramite il sistema di allerta ufficiale registrandosi al link indicato dalle istituzioni o scaricando l’app gratuita per iOS e Android, strumenti che forniscono notifiche in tempo reale e consigli mirati per la sicurezza personale.

Infine, i servizi meteo segnalano un miglioramento delle condizioni nei giorni successivi, con una tendenza verso tempo più asciutto e soleggiato nella settimana successiva, e temperature massime previste tra circa 12 e 15°C. Anche se l’allerta gialla non preannuncia emergenze diffuse, seguire le raccomandazioni aiuta a prevenire incidenti e facilita l’azione delle squadre di emergenza.