Rischio idrogeologico a Milano: ecco le misure da adottare per la sicurezza

Situazione attuale e previsioni meteo

Milano è attualmente sotto un’allerta meteo gialla a causa di forti piogge che stanno interessando la città e i suoi dintorni. L’allerta, emessa dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, è scattata nel pomeriggio di giovedì 13 marzo e rimarrà in vigore fino alla mattina di domenica. Durante questo periodo, i cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione alle aree a rischio esondazione, in particolare lungo i fiumi Lambro e Seveso.

Raccomandazioni per la sicurezza

In un avviso ufficiale, la Regione Lombardia ha esortato i cittadini a evitare di sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di impalcature, dehors e tende, che potrebbero non resistere alle intemperie. È fondamentale anche mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi, così come qualsiasi manufatto che potrebbe essere spostato dal vento o dalla pioggia. La Protezione civile ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi in città.

Previsioni per il weekend

Le previsioni per il weekend indicano che sabato sarà una giornata particolarmente critica, con cieli molto nuvolosi e piogge in intensificazione, che potrebbero portare a rovesci anche di carattere temporalesco. Si prevedono circa 23 millimetri di pioggia, con temperature che varieranno tra i 10 e i 12 gradi. I venti saranno moderati, provenienti da est. Tuttavia, domenica la situazione dovrebbe migliorare, con nubi sparse e qualche schiarita, senza piogge previste. Le temperature potrebbero raggiungere i 15 gradi, con venti deboli provenienti da est-nordest.