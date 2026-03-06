Quattro adolescenti fermati a Milano dopo una notte di violenza in centro

Quattro giovani minorenni sono stati fermati a Milano dopo un'aggressione notturna che ha lasciato due ventenni feriti: gli investigatori parlano di una spedizione violenta con arma bianca

Una violenta rissa nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio ha portato all’arresto di quattro minorenni nel centro di Milano. L’episodio, avvenuto tra Porta Romana e via Salasco, ha causato feriti e ha indotto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

All’esito degli accertamenti sono state contestate, tra le altre, le ipotesi di tentato omicidio in concorso, porto abusivo di armi e lesioni aggravate. Le misure cautelari sono state eseguite all’alba dai carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte. I ragazzi sono stati trasferiti al carcere minorile Cesare Beccaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura per i minorenni di Milano.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione del Nucleo investigativo dei carabinieri, la vicenda è iniziata in modo apparentemente banale. Due giovani di circa vent'anni, originari di Chiavenna, si trovavano in città per una serata di movida e avevano trascorso parte della notte nei pressi del McDonald's di Porta Romana. Successivamente si sono spostati in via Salasco dove, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è scattata l'aggressione da parte di un gruppo di adolescenti.

Vittime e modalità

L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare i sospetti e avviare le procedure investigative. Le due vittime, entrambe ventenni e originarie di Chiavenna, hanno riportato ferite riconducibili a un’attività offensiva con armi da taglio.

Le condizioni dei giovani sono state definite serie, senza tuttavia fornire ulteriori specifiche cliniche al momento. Sul luogo sono stati raccolti elementi considerati decisivi dagli inquirenti, tra cui testimonianze e riscontri tecnici, utili per ricostruire la dinamica e il ruolo dei quattro minorenni indagati.

Identità dei fermati e atti giudiziari

In seguito ai riscontri tecnici e alle testimonianze acquisite, gli inquirenti hanno formalizzato le misure cautelari nei confronti di quattro minorenni. Si tratta di due ragazzi italiani di 17 anni e di due sedicenni di origine srilankese. Le misure sono state disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha coordinato l’attività investigativa. L’ipotesi di reato principale rimane quella di tentato omicidio in concorso, a cui si aggiungono accuse per possesso illegale di armi e per lesioni aggravate nei confronti delle vittime. Le indagini proseguono per definire ruoli e responsabilità e per acquisire ulteriori riscontri probatori.

Procedura e collocamento

I giovani fermati sono stati trasferiti al carcere minorile Cesare Beccaria, dove resteranno in custodia in attesa delle fasi successive. Il procedimento giudiziario per i minorenni prevede ora approfondimenti sul contesto dell’aggressione e sulla responsabilità individuale di ciascuno.

Le autorità giudiziarie hanno precisato che le misure sono il frutto di approfondimenti tecnici e acquisizioni probatorie svolti con tempestività.

Indagini e elementi probatori

Le indagini proseguono collegando le attività svolte al lavoro già avviato. Il Nucleo investigativo ha acquisito immagini, raccolto testimonianze e sequestrato oggetti ritenuti utili al procedimento. La Procura minorile coordina gli accertamenti finalizzati a ricostruire la catena degli eventi, individuando movente, responsabilità dei singoli e la presenza di eventuali armi. La complessità del caso richiede l’analisi incrociata di fonti diverse per consolidare le ipotesi di reato. Ulteriori riscontri tecnici e dichiarazioni sono attesi nei prossimi sviluppi investigativi.

Implicazioni sociali e prevenzione

L’episodio riporta all’attenzione pubblica il tema della violenza giovanile in contesti urbani e la necessità di strategie preventive. Il contrasto ai fenomeni di gruppo e alla diffusione di armi tra i più giovani richiede un’azione congiunta tra forze dell’ordine, istituzioni educative e servizi sociali. Gli esperti del settore confermano che interventi mirati nelle aree della movida e programmi di inclusione possono ridurre il rischio di recidiva. Le autorità locali stanno valutando misure per aumentare la sicurezza e promuovere percorsi di prevenzione rivolti agli adolescenti.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e per accertare responsabilità e circostanze. Il trasferimento dei quattro minorenni e le imputazioni avanzate costituiscono un primo atto formale nel procedimento penale a carico dei presunti autori. Ulteriori sviluppi probatori e dichiarazioni saranno utili per definire le responsabilità e orientare eventuali misure di prevenzione e contrasto.