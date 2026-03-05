Aggressione e ricatto con video intimo: arresto in viale Enrico Elia a Milano

Una studentessa minorenne ha denunciato mesi di persecuzione e la minaccia di diffondere un video intimo; la Polizia locale ha bloccato il ventenne e lo ha trasferito a San Vittore

Il pomeriggio del 4 marzo 2026, in viale Enrico Elia, vicino a piazzale Lotto a Milano, una pattuglia della Polizia locale ha soccorso una ragazza in stato di choc. Piangente e provata, la giovane — minorenne, di origine filippina — ha raccontato agli agenti di essere stata strattonata e sbattuta contro un muro da un conoscente ventenne, anch’egli filippino.

Dopo le prime cure sul posto, la ragazza è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti sanitari: gli operatori hanno riscontrato ecchimosi al braccio e alla gamba compatibili con la sua versione. Il presunto aggressore è stato bloccato immediatamente dalla pattuglia; durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nello zaino un coltello da cucina, ora sequestrato. Il giovane ha sostenuto che lo portava per poter mangiare durante il turno di lavoro, nonostante risulti disoccupato da alcune settimane.

Oltre alla violenza fisica, la vittima ha denunciato una pressione psicologica costante nelle ultime settimane. Ha detto di aver conosciuto il ragazzo a una festa: all’inizio lui si era mostrato gentile, poi però la relazione sarebbe degenerata in gelosia, imposizioni sul modo di vestirsi e intrusioni ripetute nei suoi profili social. Secondo quanto riferito, quando la ragazza ha deciso di interrompere la frequentazione il giovane ha minacciato di diffondere un video intimo — una forma di ricatto digitale che l’ha costretta a chiedere la cancellazione del contenuto dal suo telefono prima di allontanarsi.

Gli investigatori hanno raccolto la querela presentata dalla giovane, assistita dai genitori, e stanno procedendo con accertamenti più approfonditi: audizioni, esame forense dei dispositivi segnalati e verifiche sui contatti digitali. Per gli inquirenti il possesso dell’arma, unito agli episodi di intimidazione denunciati, è risultato un elemento rilevante; il ventenne è stato quindi arrestato per atti persecutori e trasferito nel carcere di San Vittore in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Esperti consultati sottolineano che, in casi che mixano violenza fisica e coercizione digitale, la tempestività nella conservazione delle prove è fondamentale. L’analisi tecnica dei telefoni e dei profili social può ricostruire scambi, minacce e modalità di diffusione di materiale sensibile, fornendo elementi utili alle indagini. Allo stesso tempo, chi lavora sul fronte investigativo raccomanda percorsi di supporto per le vittime: consulenza legale, accesso a servizi psicologici e interventi di protezione che possono essere attivati subito dopo la denuncia.

La vicenda solleva anche questioni sociali più ampie: richieste continue di controllo sui profili, imposizioni sul vestiario e la minaccia di rendere pubblici contenuti intimi sono segnali d’allarme che spesso precedono episodi più gravi. Per questo le campagne di prevenzione, la formazione e la collaborazione tra forze dell’ordine e piattaforme digitali vengono richiamate come strumenti essenziali per tutelare le persone vulnerabili.

Le indagini proseguono: nei prossimi giorni gli inquirenti completeranno le verifiche tecniche e le audizioni, valutando eventuali ulteriori contestazioni sulla base delle evidenze raccolte. Nel frattempo la giovane, dopo le visite e la formalizzazione della denuncia, ha avviato il percorso per ottenere protezione e giustizia. Chiunque si trovi in una situazione simile può rivolgersi ai canali di assistenza segnalati dalle autorità locali per ricevere aiuto immediato.