Lite per soldi a Rho, in strada spunta una pistola giocattolo e una mazza

Un chiarimento per soldi davanti a un negozio a Rho è degenerato in una colluttazione: un uomo ferito alla testa, una pistola poi rivelatasi giocattolo e tre denunce

Martedì 3 marzo, nel tardo pomeriggio, una lite tra tre uomini in via Garibaldi a Rho è degenerata in una rissa violenta. L’alterco, nato per una questione di denaro davanti a un esercizio commerciale, ha rapidamente assunto toni fisici e ha allarmato i passanti.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia locale dopo la segnalazione di alcuni testimoni. Durante la colluttazione è stata utilizzata una mazza di legno e uno dei presenti ha esibito quello che in un primo momento è parso un arma da fuoco. La dinamica è stata ricostruita grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglianza.

Da lì, gli agenti hanno trovato uno dei contendenti, un uomo di 49 anni, con una ferita alla testa causata da un colpo inflitto con una mazza. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Rho per le cure del caso.

Durante gli accertamenti sono stati identificati gli altri due coinvolti: padre e figlio, rispettivamente di 77 e 50 anni, residenti in provincia di Varese. In loro possesso è stata rinvenuta una pistola che, dopo verifiche, è risultata essere un giocattolo senza tappo rosso. La mazza utilizzata è stata recuperata in un’aiuola nelle vicinanze.

Le autorità hanno avviato ulteriori verifiche per ricostruire la dinamica completa dell’episodio e chiarire le responsabilità. Sono in corso accertamenti biologici e testimonianze supplementari.

Prima ricostruzione dell’episodio

Le indagini della Polizia locale proseguono sulla base di dichiarazioni, immagini di videosorveglianza e rilevamenti sul posto. Secondo la ricostruzione emersa, l’incontro era finalizzato a chiarire un presunto debito tra i presenti. Il confronto verbale è degenerato rapidamente in aggressione fisica.

Un partecipante ha impugnato una mazza e ha colpito l’uomo che chiedeva il pagamento, provocandogli una ferita alla testa. Il susseguirsi degli eventi ha portato all’intervento del 77enne, che avrebbe estratto quello che sembrava un’arma per intimorire l’avversario. Non sono state fornite conferme definitive sull’effettiva natura dell’oggetto.

Sono in corso accertamenti tecnici e testimonianze supplementari per chiarire dinamica e responsabilità. Le autorità locali attendono i referti sanitari e le analisi delle registrazioni video per definire i provvedimenti procedurali.

Il ruolo dei testimoni e delle immagini

I presenti sul luogo hanno fornito elementi utili alle indagini. Alcuni filmati amatoriali e le segnalazioni alla pattuglia in servizio hanno consentito di ricostruire una cronologia preliminare dei fatti.

Successivamente le videocamere comunali hanno confermato particolari sulla colluttazione e hanno documentato il momento in cui la pistola è stata puntata, anche in direzione del gruppo di spettatori. In base a queste testimonianze, i ragazzi si sono allontanati impauriti e hanno chiesto aiuto agli agenti intervenuti in supporto dal comando centrale.

Le immagini e le dichiarazioni saranno ora confrontate con i referti sanitari e le analisi tecniche per chiarire dinamiche e responsabilità e definire i provvedimenti procedurali.

Intervento della polizia locale e sequestri

La situazione è stata riportata sotto controllo all’arrivo delle forze dell’ordine e sono stati effettuati i primi sequestri. È stato ritirato un esemplare riconosciuto come pistola, mentre è stata recuperata una mazza.

Le verifiche sull’arma hanno evidenziato che si trattava di un oggetto giocattolo privo del classico tappo rosso, comunque idoneo a provocare allarme pubblico se esposto in contesto aggressivo. Padre e figlio sono stati accompagnati al comando di via Savarino per l’identificazione e gli accertamenti di rito. Il ferito è stato trasportato in ospedale per medicazioni.

Gli elementi raccolti saranno confrontati con i referti sanitari e le analisi tecniche per chiarire dinamiche e responsabilità. Successivamente saranno valutati i provvedimenti procedurali e l’eventuale inoltro degli atti all’autorità competente.

Conseguenze legali e profilo dei denunciati

A seguito degli accertamenti la Procura ha coordinato le misure procedurali e ha denunciato i tre soggetti coinvolti per procurato allarme, violazione della normativa sulle armi, minacce e lesioni. Il termine indica l’ipotesi di reato per chi provoca un allarme pubblico ingiustificato con condotte idonee a turbare la tranquillità collettiva; in questo caso la qualificazione è stata ritenuta rilevante dagli inquirenti.

Tra i denunciati figura un uomo di 77 anni che aveva impugnato un’arma giocattolo. L’individuo risulta già presente negli archivi giudiziari per reati contro la persona e il patrimonio, circostanza che ha influenzato la valutazione del rischio e l’adozione delle misure cautelari. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità ulteriori e le dinamiche pregresse riconducibili alla presunta questione economica; gli atti saranno valutati per un possibile inoltro all’autorità competente.

Riflessioni e impatto sulla comunità

A valle degli accertamenti, l’episodio solleva quesiti sulla gestione delle controversie private in spazi pubblici e sull’effetto destabilizzante che può avere un oggetto non letale quando viene esibito in contesti conflittuali. La vicenda ha generato allarme tra i residenti e i passanti presenti quella sera, evidenziando l’importanza della presenza di forze dell’ordine e di sistemi di videosorveglianza efficaci per ricostruire eventi rapidi e violenti. Le autorità locali hanno ribadito la necessità di non ricorrere alla forza e di segnalare tempestivamente situazioni a rischio per evitare escalation. Gli atti raccolti saranno utilizzati nelle indagini in corso e potrebbero portare a provvedimenti da parte dell’autorità competente.