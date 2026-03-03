Un autobus della linea 84 ha urtato una moto in via Senato, vicino all'Archivio Storico di Milano: quattro feriti trasportati in ospedale, indagini in corso per definire responsabilità e dinamica

Mattina di paura in pieno centro a Milano: un autobus e una moto si sono scontrati in via Senato, all’altezza del civico 5, a pochi passi dall’Archivio Storico. La strada è a senso unico e dispone di una corsia preferenziale per i mezzi pubblici; l’urto ha reso necessario l’intervento del 118 e della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza la zona, soccorso i feriti e avviato i rilievi tecnici.

Quattro persone sono state trasportate in ospedale. Il caso più serio è quello del motociclista, un 31enne portato in codice giallo al Niguarda: non risulterebbero condizioni di pericolo imminente per la vita. Due passeggeri dell’autobus sono stati ricoverati — una donna di 60 anni in codice giallo al Policlinico e una 35enne in codice verde al Fatebenefratelli — mentre l’autista, 52 anni, è stato accompagnato sempre al Fatebenefratelli per accertamenti, in condizioni lievi.

Soccorsi e priorità

Sul posto i sanitari hanno eseguito il triage e disposto i trasferimenti seguendo i protocolli di emergenza. Il sistema dei codici (giallo per traumi urgenti ma non immediatamente letali, verde per lesioni lievi) ha orientato la scelta delle strutture di destinazione e le procedure di cura.

Cosa dicono i testimoni e le ipotesi investigative

Diverse persone presenti hanno raccontato che l’autobus avrebbe sterzato bruscamente per evitare un’auto, urtando poi la moto che stava procedendo nella direzione opposta. Un’altra ricostruzione parla di un possibile sorpasso del motociclista all’interno della corsia riservata ai mezzi pubblici. Al momento gli investigatori tengono aperte più piste: si valuta sia un impatto frontale sia la perdita di controllo della moto con conseguente caduta contro il veicolo in transito.

La Polizia Locale ha già raccolto testimonianze, misurato le traiettorie e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Le verifiche tecniche mirano a stabilire responsabilità e possibili anomalie — dal rispetto della segnaletica a eventuali guasti meccanici o comportamenti al volante — e proseguiranno nei prossimi giorni.

Osservazioni esterne

Marco Santini, analista fintech ed ex Deutsche Bank, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di dati oggettivi e rilievi rapidi per chiarire il contesto di incidenti urbani come questo: la tempestività degli accertamenti può ridurre il margine di errore nelle ricostruzioni e aiutare a evitare interpretazioni affrettate.

Effetti sulla circolazione

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno inevitabilmente rallentato il traffico in via Senato e nelle strade limitrofe: in zona si sono formate code e sono state disposte deviazioni per permettere alle squadre di lavorare in sicurezza. Alcuni testimoni hanno sottolineato la necessità di rispettare le corsie riservate, soprattutto dove il traffico vede convivere autobus, auto e motocicli.

Prossimi passi

La Polizia Locale continuerà gli accertamenti, acquisendo ulteriori elementi utili a chiarire eventuali profili penali o amministrativi. Non è escluso che, a valle delle verifiche, vengano valutati interventi di segnaletica o controlli più stringenti nei punti più critici del centro storico. Per ora restano confermati i dati essenziali: quattro feriti, nessuno in pericolo di vita al momento, e indagini in corso su quanto accaduto in via Senato. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.