Incidente in via Senato a Milano: autobus della linea 84 coinvolto, quattro soccorsi

Un autobus della linea 84 e una moto si sono scontrati in via Senato a Milano il 02/03/2026: quattro i feriti, trasportati in diversi ospedali cittadini, le indagini proseguono

Il 02/03/2026 la mattina un autobus di linea e una motocicletta sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Milano, in via Senato all’altezza del civico 5, davanti all’Archivio storico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia locale per i rilievi.

Quattro persone sono state trasportate in ospedale. Le fonti ufficiali indicano che nessuno versa in condizioni gravi.

Le prime ricostruzioni raccolte contengono versioni non sovrapponibili. Alcuni testimoni riferiscono una manovra d’urgenza dell’autobus della linea 84 che avrebbe sterzato per evitare un’auto e avrebbe urtato la moto. Altri segnalano invece una perdita di controllo del motociclista. La Polizia locale ha avviato accertamenti per stabilire l’esatta sequenza dei fatti e determinare eventuali responsabilità.

Dove è successo e chi sono i coinvolti

Dopo l’avvio degli accertamenti, la dinamica coinvolge una moto e un autobus nel tratto a senso unico di via Senato. Sul posto è presente una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici. La moto proveniva da via San Damiano e si stava immettendo su via Senato quando è avvenuto l’urto con l’autobus, che procedeva lungo la preferenziale.

Tra i feriti figurano il conducente della moto, un uomo di 31 anni, il conducente dell’autobus, 52 anni, e due passeggeri del bus, una donna di 60 anni e una di 35 anni. Tutti i coinvolti sono stati trasportati nelle strutture cittadine indicate dai soccorritori per accertamenti e cure. Le autorità hanno segnalato che i rilievi proseguiranno per chiarire responsabilità e dinamica.

Trasporti sanitari e codice di gravità

A seguito dell’incidente, i soccorritori del 118 hanno impiegato tre ambulanze e un’auto medica per la gestione dell’emergenza. Il motociclista è stato trasportato al Niguarda in codice giallo. L’autista dell’autobus è stato trasferito al Fatebenefratelli in codice verde. Le due passeggeri sono state ricoverate rispettivamente al Policlinico (una in codice giallo) e al Fatebenefratelli (una in codice verde). Le definizioni dei codici riflettono lo stato clinico iniziale, con priorità di stabilizzazione e osservazione. I rilievi proseguiranno per chiarire responsabilità e dinamica dell’incidente.

Dinamicità delle testimonianze e verifiche in corso

I rilievi proseguiranno per chiarire responsabilità e dinamica dell’incidente. Sul posto sono emerse versioni discordanti dei testimoni.

Alcuni passanti hanno riferito che l’autobus ha scartato bruscamente verso sinistra per evitare un’auto che avrebbe tagliato la strada. Altri hanno descritto la caduta della moto come conseguenza di una perdita di controllo anteriore all’impatto.

La Polizia locale sta confrontando i rilievi tecnici con le dichiarazioni raccolte. Gli investigatori procedono con l’acquisizione e l’analisi degli elementi disponibili per formulare una ricostruzione coerente degli eventi.

Restano al vaglio eventuali elementi probatori supplementari e rapporti tecnici. Gli esiti dei sopralluoghi saranno resi noti al termine delle verifiche.

Elementi tecnici utili alle indagini

A seguito dei sopralluoghi, gli agenti analizzeranno tracce di frenata sull’asfalto e i punti di deformazione dei veicoli. Verranno esaminate anche le telecamere di sorveglianza ubicate nella zona per ricostruire la sequenza dell’incidente. Le verifiche comprenderanno gli spazi di visibilità, la segnaletica e la presenza della corsia preferenziale per i mezzi pubblici. Questi elementi sono fondamentali per stabilire se si sia trattato di una manovra evasiva dell’autobus o di una perdita di aderenza della motocicletta.

Conseguenze per la circolazione e riflessioni sulla sicurezza urbana

Le forze dell’ordine hanno segnalato momentanei rallentamenti nel centro di Milano a seguito dell’incidente. Il traffico è tornato regolare dopo le operazioni di rimozione dei veicoli e i rilievi tecnico-scientifici. L’episodio ha riaperto il dibattito sul rapporto tra mezzi pubblici e veicoli privati nelle corsie riservate. In questo contesto la convivenza tra autobus e motocicli richiede regole chiare e controlli costanti. Per corsie riservate si intendono tratti stradali destinati prioritariamente ai mezzi pubblici, con limitazioni per gli altri utenti. Le autorità locali valuteranno possibili interventi, compresi potenziamento della segnaletica e incremento della videosorveglianza, per ridurre il rischio di nuovi episodi.

Dopo gli interventi previsti, le verifiche della Polizia locale proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire responsabilità e dinamica dell’episodio del 02/03/2026. Le quattro persone coinvolte restano sotto osservazione presso le strutture ospedaliere indicate, con condizioni considerate stabili. I controlli amministrativi e tecnici potranno portare a interventi mirati, inclusi potenziamento della segnaletica e incremento della videosorveglianza, per ridurre il rischio di nuovi eventi. Al termine degli accertamenti, le autorità competenti comunicheranno gli esiti delle indagini e gli eventuali provvedimenti.