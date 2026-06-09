La guida definitiva per muoversi a Milano con metro, tram e bike sharing in poche parole, piena di consigli pratici.

Sei pronto a fare esplorare Milano senza perderti in un casino di corse? Qui trovi informazioni fresche, precise, e soprattutto testate sul campo, per sfruttare al meglio metro, tram e bike sharing. Ogni sezione ti offre l’analisi dei costi, i collegamenti più utili e piccoli segreti che solo chi ha camminato tra le stazioni sa condividere.

I servizi di metro e tram a Milano

Iniziamo con il cuore pulsante del trasporto pubblico: ATAC. Il loro sistema di metro comprende tre linee: M1 rosso, M2 verde e M3 azzurro, tutte dirette al centro storico con frequenza media di 2-3 minuti durante la punta di servizio. Le stazioni più densamente popolate, come Cadorna, Duomo e Porta Garibaldi, fungono da snodi dove i mezzi convergono in minuti.

Stazioni meno frequentate come San Babila o Garibaldi Marina offrono comunque un servizio regolare; anche in queste aree il tram resta una valida alternativa. Con 12 linee di tram che incorniciano la città, la copertura è quasi totale: la linea 1 collega Milano a Cremona passando per alcuni quartieri residenziali chiave, mentre la 37 serve le zone a nord-ovest raggiungendo il portopolo di Segrate.

La convenienza dei biglietti è chiara: un singolo tra le stazioni costa circa 3,50 €, con l’option digitale per smartphone (app ufficiale ATAC), mentre la maglia Trentino-Milan ottimizza le percorrute per chi si muove spesso. Un’altra opzione, il biglietto “ITN”, permette viaggi illimitati in 90 giorni nella zona geografica più estesa (dal 8 a 20 m). Sebbene più costoso, è ideale per intrattenersi in città con visite quotidiane.

Da qui passa l’importanza dei autobus notturni, mantieni il ritmo anche oltre le 22:00 grazie alla linea 90, la collega a Milano tenendo sempre aperte le rotte chiave. Difatti, molte destinazioni turistiche rimangono accessibili la notte, richiedendo un’attenzione particolare alle linee di trasporto notturno, che operano con frequenza itinerante e ti risparmiano tempi di attesa.

Bike sharing e mobilità alternativa

Per chi preferisce coprire brevi tratti con più agilità, Milano offre alcuni sistemi di bike sharing. Il più popolare è Ensurein, con 2.500 biciclette sparse su 110 punti di ritiro: dal Duomo a teatro alla zona media, c’è sempre una bici a portata di mano. Una volta scaricata l’app ufficiale, l’animale di prezzo è anticipato: 1,20 € per 30 minuti, 2,50 € al primo ora, e oltre di 30 € per l’intera giornata.

Un’altra proposta è Milano Bike, la piattaforma di bike a noleggio in modalità a tempo reale con biciclette più robuste e punti di ritiro limitati ma strategici. Le biciclette standard sono ecologiche, con ruote a 27,5 pollici, e l’app fornisce indicazioni per percorsi più sicuri. Se sei un frequentatore del centro, i punti di ritiro le stanno proprio a pochi passi dal “governo” di Milano dove gira tutto.

Eppure, l’evoluzione del percorso è anche nei nuovi percorsi ciclabili: la “rete ciclabile” della città è in crescita costante, con strade gratuiti in pieno quartiere, dispositivi di osservazione e segnali di sicurezza. La Mura, la via più lunga della periferia, è stata dotata di percorsi piste ciclabili che collegano al Mozza, completo di parcheggi per bici. Questo permette un rapido passaggio da una metropolitana a un bike sharing, riducendo il tempo di trasferimento a un minuto, e avvicinandosi sempre più alle proposte di mobilità sostenibile.

Infine, per chi vuole evitare lo stress urbano, l’app ‘moBike’ offre un’alternativa a lungo termine: abbonamenti di 6, 12 o 24 mesi a tariffa più vantaggiosa, e abbinamento con trasporto pubblico, garantendo un bilancio conveniente per gli abitanti e i visitatori da mesi o anni. In pratica, il pulsante di inizio e stop delle biciclette è a portata di mano, e la flessibilità di inserire varie opzioni di pagamento ti permette di scegliere il piano più adattato alle tue esigenze.