Incidente tram linea 9 a Milano: indagine su malore del tranviere e sequestro del cellulare

Il deragliamento di un tram della linea 9 a Milano ha causato la morte di due persone e numerosi feriti; il conducente parla di un malore e gli inquirenti hanno avviato accertamenti tecnici e giudiziari

Un convoglio della linea 9 è deragliato lungo viale Vittorio Veneto a Milano, causando la morte di due persone e il ferimento di altri passeggeri e passanti. L’incidente, descritto dalle fonti come un impatto violento, ha generato immediata confusione e richiesto un intervento massiccio dei soccorsi sul posto.

Le autorità hanno aperto accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento. Sono al centro delle verifiche la velocità del mezzo, il funzionamento degli impianti di sicurezza e la condizione fisica del conducente, che avrebbe riferito di essersi sentito male durante il servizio. Le indagini sono coordinate dalla Procura per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose.

Le conseguenze immediate sull’area e le operazioni di soccorso

A seguito del deragliamento, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e la Polizia locale per le operazioni di soccorso. I soccorritori hanno provveduto all’estrazione dei passeggeri rimasti incastrati e alla somministrazione delle prime cure.

Alcuni feriti sono stati trasferiti in codice rosso nei principali ospedali cittadini per lesioni gravi. Le autorità sanitarie hanno confermato la priorità nei trasferimenti per i casi più critici.

Sul luogo dell’incidente sono state rilevate immagini di un convoglio inclinato, tracce sull’asfalto e danni alla facciata di un edificio colpito dal mezzo. La zona è stata delimitata per consentire le attività dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Sono in corso accertamenti tecnici sul convoglio e sulla tratta per ricostruire dinamica e responsabilità. Le attività operative proseguiranno fino al completamento delle verifiche da parte delle autorità competenti.

Bilancio delle vittime e stato dei feriti

Sul fronte sanitario, il bilancio ufficiale indica due persone decedute e numerosi feriti. Tra le vittime risultano persone a bordo del convoglio e un passante travolto dal mezzo. Alcuni pazienti sono ricoverati in condizioni gravi e sono sottoposti a terapie intensive. Le autorità sanitarie hanno segnalato il massiccio dispiegamento di mezzi dell’AREU e la rapidità degli interventi, che hanno contribuito a limitare ulteriori perdite di vite umane. Le autorità competenti proseguiranno le verifiche e sono attesi aggiornamenti sul numero e sulle condizioni dei feriti.

La pista dell’errore umano: dichiarazioni del conducente e verifiche

Chi indaga attribuisce la possibile causa a un episodio di incapacità temporanea del conducente. Secondo le prime testimonianze, egli avrebbe riferito ai colleghi di aver subito un malore durante la guida. La circostanza potrebbe spiegare l’omissione di una fermata prenotata e la mancata attivazione di uno scambio che avrebbe mantenuto il tram in traiettoria.

Per ricostruire la dinamica gli investigatori hanno avviato acquisizioni e accertamenti tecnici. Sono state raccolte testimonianze oculari e acquisite registrazioni delle telecamere esterne e interne del convoglio. Gli esperti stanno analizzando il materiale per verificare l’orario degli eventi, la funzionalità dei dispositivi e ogni possibile anomalia di esercizio.

Le autorità procedono inoltre a indagini sui sistemi di sicurezza e sulle procedure operative della società di trasporto. La Procura e la Polizia scientifica coordinano le verifiche tecniche e amministrative. Sono attesi aggiornamenti sugli esiti delle analisi e sulle condizioni dei feriti.

Sequestro del cellulare e analisi delle registrazioni

Le indagini procedono con il sequestro del telefono cellulare del tranviere, acquisito per verificare eventuali distrazioni e informazioni utili al fascicolo. Parallelamente, gli inquirenti valuteranno i dati dei dispositivi di bordo, le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona e ogni altra traccia utile. L’obiettivo è chiarire se il malore si sia verificato prima del deragliamento o se siano intervenuti guasti al sistema meccanico. Sono in corso accertamenti tecnici sui registratori di bordo e sulle condizioni del convoglio; gli esiti delle analisi saranno comunicati alla Procura non appena disponibili.

I sistemi di sicurezza del tram e il nodo tecnico

Il convoglio dispone di dispositivi progettati per intervenire automaticamente in situazioni di emergenza. Oltre al sistema frenante a ‘uomo morto’, sono presenti strumenti di monitoraggio e sorveglianza volti ad arrestare il veicolo in caso di perdita di controllo dell’operatore.

La magistratura ha incaricato consulenti tecnici per esaminare i registratori di bordo e lo stato del convoglio. Le verifiche puntano a stabilire se i sistemi abbiano funzionato correttamente o se un malfunzionamento abbia contribuito al deragliamento. Gli esiti delle analisi saranno trasmessi alla Procura non appena disponibili.

Approfondimenti tecnici e consulenza cinematica

In continuità con gli esiti già trasmessi alla Procura, sarà nominata una consulenza cinematica per ricostruire la dinamica del deragliamento.

La perizia misurerà la velocità, l’angolo di svolta e le forze in gioco. Le verifiche comprenderanno l’esame dei binari e dello scambio coinvolto.

Saranno analizzati anche i registri di manutenzione del tram e i dati telematici disponibili. Tali elementi integreranno la ricostruzione ottenuta da testimonianze e video amatoriali.

Le conclusioni tecniche serviranno a stabilire le cause immediate dell’incidente e a individuare eventuali responsabilità.

Reazioni istituzionali e richieste di chiarimento

Le autorità locali e nazionali hanno espresso cordoglio per l’accaduto e sollecitato chiarimenti immediati sulle circostanze dell’incidente. I rappresentanti istituzionali hanno chiesto aggiornamenti puntuali alle strutture competenti.

I sindacati hanno richiesto una verifica sulle condizioni di lavoro del personale e sulle misure di sicurezza operative. Hanno inoltre annunciato la volontà di ottenere accesso agli atti istruttori per valutare eventuali responsabilità.

L’azienda di trasporto ha dichiarato piena collaborazione con la magistratura e ha reso noto di aver attivato supporto psicologico e logistico per le famiglie delle vittime e per gli assistiti coinvolti. Ha precisato che fornirà tutta la documentazione richiesta dagli inquirenti.

Le indagini proseguono e le autorità attendono le conclusioni tecniche per stabilire le cause immediate dell’incidente e l’eventuale attribuzione di responsabilità. Sulle successive determinazioni ispettive e giudiziarie verranno basate le misure correttive da adottare.

Prospettive sull’iter investigativo

Dopo i rilievi iniziali, l’iter investigativo procederà con ulteriori rilievi tecnici, audizioni di testimoni e l’analisi sistematica degli elementi raccolti. Le indagini mirano a ricostruire con rigore la dinamica dell’incidente e a stabilire se il deragliamento sia riconducibile a un episodio imprevedibile, a una anomalia tecnica o a una concatenazione di fattori.

Le successive determinazioni ispettive e giudiziarie costituiranno la base per eventuali misure correttive e interventi sulla sicurezza. Si attende l’esito degli accertamenti tecnici per definire i provvedimenti e le responsabilità, mentre la città resta in attesa degli sviluppi.