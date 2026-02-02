Sequestro di droga e 1.600 euro dalla Polizia Locale di Noviglio durante un controllo notturno

La Polizia Locale dell’Unione I Fontanili ha condotto un'importante operazione notturna a Noviglio, durante la quale sono state rinvenute sostanze stupefacenti e una significativa somma di denaro contante.

Una serata di ordinaria attività per la Polizia Locale dell’Unione I Fontanili si è trasformata in un’importante operazione di sicurezza. Nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2026, intorno alla mezzanotte, gli agenti di pattuglia a Noviglio hanno notato un veicolo sospetto con due persone a bordo.

Questa osservazione ha destato immediatamente l’attenzione degli operatori, spingendoli a fermare l’auto per un controllo.

Il fermo dell’auto sospetta

Quando gli agenti hanno intimato l’alt al veicolo, le circostanze si sono rapidamente evolute. All’interno del mezzo, durante le ispezioni, è stata rinvenuta una sostanza ritenuta stupefacente. Inoltre, uno dei due occupanti del veicolo aveva con sé un quantitativo di 1.600 euro in contante, di cui non è riuscito a fornire una spiegazione credibile. Questo ha suscitato sospetti riguardo a possibili attività di spaccio di droga.

Procedura di fotosegnalamento

Vista la situazione, gli agenti hanno richiesto assistenza da una pattuglia aggiuntiva per gestire il fermo. I due uomini, privi di documenti identificativi, sono stati quindi condotti alla Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso per il fotosegnalamento. Questo passaggio risulta fondamentale per identificare i soggetti coinvolti e registrare le loro informazioni in modo ufficiale.

Le conseguenze dell’operazione

Successivamente, dopo il completamento delle operazioni di identificazione, i due uomini sono stati trasportati al Comando di Polizia Locale di Gaggiano. Qui, sono stati redatti i necessari atti di rito. La droga e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati, mentre i due cittadini stranieri sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Questa azione mette in evidenza l’importanza del lavoro della polizia nella lotta contro il traffico di sostanze illegali.

Il ruolo della Polizia Locale

Il lavoro della Polizia Locale dell’Unione I Fontanili è cruciale per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini nei comuni che compongono l’unione. Le operazioni di controllo notturno, come quella avvenuta a Noviglio, sono una pratica regolare e necessaria per prevenire attività illecite e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Attraverso un monitoraggio attento e una pronta risposta alle situazioni sospette, gli agenti dimostrano il loro impegno costante nel mantenere l’ordine pubblico. L’intervento della polizia non solo ha portato al sequestro di sostanze illegali, ma ha anche servito a rafforzare la fiducia della comunità nelle istituzioni. Queste azioni evidenziano l’importanza della presenza attiva della polizia nel contrasto al traffico di sostanze illegali, contribuendo così a una maggiore serenità tra i cittadini.