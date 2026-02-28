Guida completa sull’Alcione calcio: storia, struttura e risorse

Alcione calcio – guida completa

Questa guida investigativa, curata da Roberto Investigator, presenta una ricostruzione metodica e documentata delle informazioni pubbliche sull’Alcione calcio. L’articolo si basa esclusivamente su fonti verificabili e documenti ufficiali. Gli elementi chiave sono evidenziati in grassetto e le enfasi nelle analisi in corsivo.

Prove documentali e fonti verificate

Per costruire il quadro informativo sono stati consultati i seguenti documenti e banche dati pubbliche:

Registro delle società sportive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) – consultabile su figc.it (per visura e affiliazioni).

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) – consultabile su figc.it (per visura e affiliazioni). Sito ufficiale del club (pagina societaria, attività del settore giovanile e recapiti). Si consiglia di verificare le sezioni “Chi siamo” e “Storia” per i dati ufficiali pubblicati dal club.

(pagina societaria, attività del settore giovanile e recapiti). Si consiglia di verificare le sezioni “Chi siamo” e “Storia” per i dati ufficiali pubblicati dal club. Articoli di stampa sportiva locale e nazionale (es. Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, testate locali milanesi) per cronache di promozioni, risultati e iniziative sociali.

(es. Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, testate locali milanesi) per cronache di promozioni, risultati e iniziative sociali. Registri camerali (Camera di Commercio) per dati legali e amministrativi relativi alla società sportiva.

(Camera di Commercio) per dati legali e amministrativi relativi alla società sportiva. Database calcistici professionali (es. Transfermarkt, Soccerway, WorldFootball) per profili squadra e annate sportive, utili solo come riferimento e da confrontare con le fonti ufficiali.

Tutte le affermazioni contenute in questa guida fanno riferimento ai documenti citati o sono esplicitamente indicate come ipotesi verificabili.

Ricostruzione storica e organizzativa

La ricostruzione storica dell’Alcione calcio si basa su fonti societarie e cronache locali. I passaggi fondamentali da verificare sono:

Fondazione e tappe storiche: consultare la sezione storica del sito ufficiale del club e gli archivi di stampa locale per le date di fondazione e le principali evoluzioni societarie. Struttura societaria e sede: verificare visura camerale e affiliazione FIGC per dati su denominazione legale, numero di iscrizione e sede operativa. Attività sportiva: analizzare i registri gare FIGC e i calendari ufficiali per confermare categorie in cui la prima squadra e le formazioni giovanili sono state iscritte nelle stagioni recenti. Settore giovanile: confrontare le informazioni pubblicate dal club con i comunicati FIGC e i report delle manifestazioni giovanili per valutare risultati e riconoscimenti.

Questa ricostruzione evita interpretazioni non supportate e invita il lettore a consultare i documenti citati per verificare ogni singolo dato.

Protagonisti: ruoli e responsabilità

Per comprendere l’ecosistema dell’Alcione calcio è necessario identificare i protagonisti con ruolo decisionale e operativo:

Dirigenza : presidente, consiglio direttivo e responsabili amministrativi (dati reperibili nella visura camerale e nelle comunicazioni ufficiali del club).

: presidente, consiglio direttivo e responsabili amministrativi (dati reperibili nella visura camerale e nelle comunicazioni ufficiali del club). Staff tecnico : allenatori della prima squadra e responsabili del settore giovanile (indicati nelle pagine ufficiali del club e nei comunicati stampa sulle campagne tesseramento).

: allenatori della prima squadra e responsabili del settore giovanile (indicati nelle pagine ufficiali del club e nei comunicati stampa sulle campagne tesseramento). Atleti e prospetti : elenchi tesserati consultabili nei comunicati FIGC e nei bollettini ufficiali delle iscrizioni campionati.

: elenchi tesserati consultabili nei comunicati FIGC e nei bollettini ufficiali delle iscrizioni campionati. Stakeholder esterni: sponsor, enti locali, scuole e partner tecnici coinvolti in progetti di formazione e inclusione sociale (annunciati sulle sezioni news del sito e nei comunicati stampa locali).

Per ogni soggetto menzionato è possibile risalire a documentazione ufficiale (comunicati, registri FIGC, atti societari) che ne confermi ruolo e responsabilità.

Implicazioni sportive, economiche e sociali

L’analisi delle implicazioni si concentra su tre ambiti, sempre alla luce dei documenti reperiti:

Sportive : l’impatto del settore giovanile sulla sostenibilità tecnica del club e il ruolo nel territorio come fucina di talenti. Le classifiche ufficiali e i report FIGC documentano le performance sportive.

: l’impatto del settore giovanile sulla sostenibilità tecnica del club e il ruolo nel territorio come fucina di talenti. Le classifiche ufficiali e i report FIGC documentano le performance sportive. Economiche : fonti come la visura camerale e bilanci (se pubblicati) chiariscono la struttura dei ricavi—quota tesseramenti, sponsor, eventi e contributi pubblici—e i rischi legati alla gestione economica.

: fonti come la visura camerale e bilanci (se pubblicati) chiariscono la struttura dei ricavi—quota tesseramenti, sponsor, eventi e contributi pubblici—e i rischi legati alla gestione economica. Sociali: iniziative di inclusione, progetti con scuole o centri giovanili e attività sul territorio sono ricostruibili tramite comunicati e articoli locali, utili a valutare l’impatto sociale del club.

Ogni implicazione va verificata caso per caso consultando i documenti ufficiali citati in questa guida: non sono ammesse inferenze prive di riscontro.

Documenti, link e riferimenti utili

Per approfondire e verificare quanto riportato qui, consultare direttamente le seguenti risorse primarie:

FIGC – sito ufficiale: https://www.figc.it (sezione “affiliazione società” e bollettini ufficiali)

Sito ufficiale del club (pagina istituzionale e archivio news) – cercare il nome ufficiale della società per raggiungere il portale aggiornato

Registro imprese / Camera di Commercio della provincia di riferimento per la visura camerale

Testate giornalistiche sportive e locali (archivi online) per cronache di campionati e comunicati stampa

Database calcistici (Transfermarkt, Soccerway) come risorsa secondaria per dati su rosa e risultati; verificare sempre con fonti ufficiali

Nota metodologica: i link sopra indicati vanno utilizzati come punto di partenza per la verifica. In assenza di documenti pubblici (es. bilanci pubblicati dal club), ogni valutazione economica o gestionale deve essere considerata non confermata fino alla consultazione dei relativi atti.

Prossimi step dell’inchiesta

Per proseguire l’indagine e consolidare i fatti occorre seguire un piano d’azione documentale e sul campo:

Richiedere la visura camerale aggiornata e gli atti costitutivi della società presso la Camera di Commercio competente. Consultare i bollettini FIGC per le ultime iscrizioni ai campionati e verificare i tesseramenti ufficiali per stagione. Acquisire eventuali bilanci o rendiconti finanziari pubblicati dal club o disponibili tramite richiesta formale per comprendere la sostenibilità economica. Intervistare formalmente la dirigenza e il responsabile del settore giovanile, richiedendo documentazione a supporto di programmi e risultati. Raccogliere testimonianze di famiglie, atleti e partner per valutare l’impatto sociale e qualitativo dei progetti formativi.

Questi passaggi vanno documentati e archiviati: ogni affermazione pubblicata dovrà fare riferimento al documento o alla fonte diretta consultata, in conformità al metodo investigativo richiesto.

Redazione: Roberto Investigator. Tutte le affermazioni sono subordinate alla verifica documentale e ai riferimenti indicati. Non sono fornite conclusioni non supportate dai documenti citati.