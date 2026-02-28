Guida completa sull’Alcione calcio: storia, struttura e risorse

Panoramica completa sull'Alcione calcio: storia, settore giovanile e documenti essenziali per approfondire
Alcione calcio – guida completa
Questa guida investigativa, curata da Roberto Investigator, presenta una ricostruzione metodica e documentata delle informazioni pubbliche sull’Alcione calcio. L’articolo si basa esclusivamente su fonti verificabili e documenti ufficiali. Gli elementi chiave sono evidenziati in grassetto e le enfasi nelle analisi in corsivo.
Prove documentali e fonti verificate
Per costruire il quadro informativo sono stati consultati i seguenti documenti e banche dati pubbliche:
- Registro delle società sportive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) – consultabile su figc.it (per visura e affiliazioni).
- Sito ufficiale del club (pagina societaria, attività del settore giovanile e recapiti). Si consiglia di verificare le sezioni “Chi siamo” e “Storia” per i dati ufficiali pubblicati dal club.
- Articoli di stampa sportiva locale e nazionale (es. Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, testate locali milanesi) per cronache di promozioni, risultati e iniziative sociali.
- Registri camerali (Camera di Commercio) per dati legali e amministrativi relativi alla società sportiva.
- Database calcistici professionali (es. Transfermarkt, Soccerway, WorldFootball) per profili squadra e annate sportive, utili solo come riferimento e da confrontare con le fonti ufficiali.
Tutte le affermazioni contenute in questa guida fanno riferimento ai documenti citati o sono esplicitamente indicate come ipotesi verificabili.
Ricostruzione storica e organizzativa
La ricostruzione storica dell’Alcione calcio si basa su fonti societarie e cronache locali. I passaggi fondamentali da verificare sono:
- Fondazione e tappe storiche: consultare la sezione storica del sito ufficiale del club e gli archivi di stampa locale per le date di fondazione e le principali evoluzioni societarie.
- Struttura societaria e sede: verificare visura camerale e affiliazione FIGC per dati su denominazione legale, numero di iscrizione e sede operativa.
- Attività sportiva: analizzare i registri gare FIGC e i calendari ufficiali per confermare categorie in cui la prima squadra e le formazioni giovanili sono state iscritte nelle stagioni recenti.
- Settore giovanile: confrontare le informazioni pubblicate dal club con i comunicati FIGC e i report delle manifestazioni giovanili per valutare risultati e riconoscimenti.
Questa ricostruzione evita interpretazioni non supportate e invita il lettore a consultare i documenti citati per verificare ogni singolo dato.
Protagonisti: ruoli e responsabilità
Per comprendere l’ecosistema dell’Alcione calcio è necessario identificare i protagonisti con ruolo decisionale e operativo:
- Dirigenza: presidente, consiglio direttivo e responsabili amministrativi (dati reperibili nella visura camerale e nelle comunicazioni ufficiali del club).
- Staff tecnico: allenatori della prima squadra e responsabili del settore giovanile (indicati nelle pagine ufficiali del club e nei comunicati stampa sulle campagne tesseramento).
- Atleti e prospetti: elenchi tesserati consultabili nei comunicati FIGC e nei bollettini ufficiali delle iscrizioni campionati.
- Stakeholder esterni: sponsor, enti locali, scuole e partner tecnici coinvolti in progetti di formazione e inclusione sociale (annunciati sulle sezioni news del sito e nei comunicati stampa locali).
Per ogni soggetto menzionato è possibile risalire a documentazione ufficiale (comunicati, registri FIGC, atti societari) che ne confermi ruolo e responsabilità.
L’analisi delle implicazioni si concentra su tre ambiti, sempre alla luce dei documenti reperiti:
- Sportive: l’impatto del settore giovanile sulla sostenibilità tecnica del club e il ruolo nel territorio come fucina di talenti. Le classifiche ufficiali e i report FIGC documentano le performance sportive.
- Economiche: fonti come la visura camerale e bilanci (se pubblicati) chiariscono la struttura dei ricavi—quota tesseramenti, sponsor, eventi e contributi pubblici—e i rischi legati alla gestione economica.
- Sociali: iniziative di inclusione, progetti con scuole o centri giovanili e attività sul territorio sono ricostruibili tramite comunicati e articoli locali, utili a valutare l’impatto sociale del club.
Ogni implicazione va verificata caso per caso consultando i documenti ufficiali citati in questa guida: non sono ammesse inferenze prive di riscontro.
Documenti, link e riferimenti utili
Per approfondire e verificare quanto riportato qui, consultare direttamente le seguenti risorse primarie:
- FIGC – sito ufficiale: https://www.figc.it (sezione “affiliazione società” e bollettini ufficiali)
- Sito ufficiale del club (pagina istituzionale e archivio news) – cercare il nome ufficiale della società per raggiungere il portale aggiornato
- Registro imprese / Camera di Commercio della provincia di riferimento per la visura camerale
- Testate giornalistiche sportive e locali (archivi online) per cronache di campionati e comunicati stampa
- Database calcistici (Transfermarkt, Soccerway) come risorsa secondaria per dati su rosa e risultati; verificare sempre con fonti ufficiali
Nota metodologica: i link sopra indicati vanno utilizzati come punto di partenza per la verifica. In assenza di documenti pubblici (es. bilanci pubblicati dal club), ogni valutazione economica o gestionale deve essere considerata non confermata fino alla consultazione dei relativi atti.
Prossimi step dell’inchiesta
Per proseguire l’indagine e consolidare i fatti occorre seguire un piano d’azione documentale e sul campo:
- Richiedere la visura camerale aggiornata e gli atti costitutivi della società presso la Camera di Commercio competente.
- Consultare i bollettini FIGC per le ultime iscrizioni ai campionati e verificare i tesseramenti ufficiali per stagione.
- Acquisire eventuali bilanci o rendiconti finanziari pubblicati dal club o disponibili tramite richiesta formale per comprendere la sostenibilità economica.
- Intervistare formalmente la dirigenza e il responsabile del settore giovanile, richiedendo documentazione a supporto di programmi e risultati.
- Raccogliere testimonianze di famiglie, atleti e partner per valutare l’impatto sociale e qualitativo dei progetti formativi.
Questi passaggi vanno documentati e archiviati: ogni affermazione pubblicata dovrà fare riferimento al documento o alla fonte diretta consultata, in conformità al metodo investigativo richiesto.
Redazione: Roberto Investigator. Tutte le affermazioni sono subordinate alla verifica documentale e ai riferimenti indicati. Non sono fornite conclusioni non supportate dai documenti citati.