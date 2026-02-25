Rintracciato in 48 ore il pirata della strada ad Assago: denunciato e patente sequestrata

La Polizia Locale di Assago, grazie a telecamere e sistemi di lettura targhe, ha identificato e denunciato un uomo di 88 anni per omissione di soccorso dopo l'investimento di una donna sulle strisce pedonali vicino al Forum

Polizia Locale ha individuato e denunciato l’automobilista ritenuto responsabile dell’investimento di una donna sulle strisce pedonali ad Assago. L’indagine, avviata subito dopo l’evento, si è conclusa in meno di due giorni grazie a strumenti tecnologici e alla collaborazione intercomunale.

È stato disposto il sequestro della patente del conducente.

Come si è svolta l’indagine

Subito dopo l’incidente il comando cittadino ha avviato le ricerche nonostante la scarsità iniziale di elementi utili. Sono risultate decisive le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e il supporto dei sistemi di lettura targhe (OCR), che hanno consentito la ricostruzione dei movimenti del veicolo. La cooperazione con la Polizia Locale del comune limitrofo ha facilitato l’identificazione del mezzo e del proprietario.

Ruolo della tecnologia e della cooperazione

La cooperazione con la Polizia Locale del comune limitrofo ha permesso di incrociare fonti e accelerare le verifiche. Le immagini raccolte in diversi punti della viabilità hanno consentito il confronto delle traiettorie e dei tempi di percorrenza, utili per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Il sistema di lettura automatica delle targhe ha fornito dati essenziali per risalire al veicolo coinvolto e al relativo proprietario. Sono in corso ulteriori verifiche tecniche sulle registrazioni per chiarire i dettagli residui dell’accaduto.

Il sinistro e le condizioni della vittima

L’incidente è avvenuto lungo viale Milanofiori, nelle immediate vicinanze del polo polifunzionale noto come Forum. Una donna che stava attraversando è stata urtata da un’automobile in transito verso Rozzano; l’impatto è stato descritto come violento.

La vittima è stata trasferita in ospedale con prognosi riservata, secondo quanto riferito dalle autorità competenti. Le condizioni cliniche saranno aggiornate dagli organi sanitari nel corso delle prossime ore.

Proseguono le verifiche tecniche sulle registrazioni disponibili per chiarire gli ultimi dettagli dell’accaduto e ricostruire la dinamica completa dell’investimento.

Omissione di soccorso e conseguenze legali

Il conducente si è allontanato senza prestare aiuto, configurando il reato di omissione di soccorso. Le forze dell’ordine lo hanno convocato in comando, dove ha ammesso le proprie responsabilità.

È stata presentata denuncia formale e disposto il sequestro della patente ai fini probatori. Le indagini amministrative e penali proseguiranno per tutelare la vittima e chiarire ogni responsabilità.

Le verifiche tecniche sulle registrazioni disponibili continueranno per ricostruire la dinamica dell’investimento e integrare gli atti processuali.

Contesto e misure di prevenzione

L’episodio si inscrive nel quadro degli interventi avviati dall’amministrazione comunale per la sicurezza stradale. Il comando di Polizia Locale ha incrementato organico e dotazioni operative per intensificare i controlli sulle arterie più trafficate.

Il comune ha inoltre annunciato interventi per potenziare l’illuminazione pubblica e la rete di videosorveglianza nelle vicinanze degli attraversamenti pedonali. Le misure mirano a ridurre i fattori di rischio e a facilitare le attività di accertamento in caso di incidenti.

Ulteriori sviluppi saranno comunicati al termine delle indagini e delle verifiche tecniche in corso.

Interventi programmati e prevenzione

Le autorità confermano che le misure indicate proseguiranno durante le verifiche tecniche in corso, in continuità con le indagini. L’obiettivo resta ridurre il rischio per pedoni e utenti della strada.

Tra le azioni previste figura l’installazione di nuove telecamere in punti strategici e il potenziamento dell’illuminazione nelle ore serali. Gli interventi si basano su un modello di sicurezza integrata, che combina tecnologia, pianificazione urbanistica e attività di controllo.

Le forze preposte stimano che la sinergia tra strumenti tecnologici e attività investigative acceleri l’identificazione dei responsabili e aumenti la responsabilizzazione degli automobilisti. Rimane centrale l’attenzione ai comportamenti di guida in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e nelle aree ad alta frequentazione.