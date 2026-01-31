Franca Cecchetti: La Leggenda del Panificio di Rho ci Abbandona

Franca Cecchetti, rinomata panettiera di Rho, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore della comunità locale. La sua passione per l'arte della panificazione e la dedizione nel creare prodotti di alta qualità hanno contribuito a rafforzare il legame tra tradizione e innovazione nel settore. La sua eredità continua a ispirare nuove generazioni di artigiani del pane.

La città di Rho è in lutto per la scomparsa di Franca Cecchetti, titolare del panificio di via Madonna, avvenuta la scorsa settimana. A 92 anni, Franca ha dedicato gran parte della sua vita al commercio, contribuendo a mantenere vive le tradizioni locali.

La sua storia è intrinsecamente legata a quella della sua famiglia, che sin dagli anni ’20 si è distinta nel settore della panificazione. Il panificio, situato nel cuore della città, è diventato un punto di riferimento per residenti e visitatori.

Una tradizione di famiglia

I Cecchetti, una famiglia di panificatori, hanno avviato l’attività con un semplice forno in via Madonna. Riccardo Cecchetti e sua moglie, Elisa Pastori, hanno dato vita a questa impresa negli anni del dopoguerra, ampliando l’attività e trasferendo il laboratorio in via Bettinetti. La loro dedizione ha permesso alla famiglia di crescere e prosperare, tramandando l’arte della panificazione di generazione in generazione.

Il ruolo di Franca

Franca, insieme a una delle sue due figlie, ha gestito con passione il negozio di via Madonna fino a pochi anni fa, continuando la tradizione familiare. Suo fratello Giovanni, invece, ha preso in mano il forno e ha aperto un altro negozio in via Bettinetti. Attualmente, il figlio Paolo si occupa della gestione del forno e del negozio, portando avanti l’eredità di famiglia.

Una figura di spicco nella comunità

Franca Cecchetti non era solo una commerciante, ma anche una figura importante nel tessuto sociale di Rho. Era infatti imparentata con diverse personalità politiche locali, tra cui il marito Bruno Borghi, un noto esponente del Partito Comunista Italiano e successivamente dei Democratici di Sinistra. Inoltre, sua figlia Claudia ha ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio nella giunta di Arianna Cavicchioli, mentre l’onorevole Fabrizio Cecchetti, appartenente alla Lega, è suo nipote.

Un legame profondo con la città

La vita di Franca è stata caratterizzata da un forte legame con la sua comunità. La sua attività non rappresentava solo un lavoro, ma un modo per connettersi con le persone e contribuire al benessere della città. La sua dedizione e il suo impegno sono stati riconosciuti e apprezzati dai clienti che la conoscevano da anni.

Il panificio di via Madonna, sotto la sua gestione, è diventato un luogo di incontro e socializzazione, un posto dove il calore del pane appena sfornato si mescolava ai sorrisi dei clienti. Franca ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Rho, e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutti.

Funerali e commemorazione

La comunità di Rho si riunirà per dare l’ultimo saluto a Franca Cecchetti. I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 15.15 presso la chiesa parrocchiale di San Vittore. Questo sarà un momento di riflessione e celebrazione della vita di una donna che ha dedicato la sua esistenza al servizio degli altri, lasciando un’eredità che continuerà a vivere attraverso il panificio e l’amore della sua famiglia per la tradizione.

Franca Cecchetti sarà ricordata non solo per la sua attività, ma anche per il calore umano e la passione che ha trasmesso a chi l’ha conosciuta. La sua figura rimarrà per sempre nel ricordo di coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarla e di assaporare i suoi deliziosi prodotti da forno.