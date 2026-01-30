Italia Under 16: oltre 100 punti nella vittoria schiacciante contro la Romania

L'Italia Under 16 avvia il torneo europeo con una straordinaria vittoria, sconfiggendo la Romania con un punteggio impressionante di 105 a 69.

La nazionale Under 16 maschile italiana ha esordito con un’ottima prestazione nell’Europeo di basket in corso a Tbilisi, in Georgia. Gli Azzurrini, guidati dall’allenatore coach Mangone, hanno ottenuto una vittoria schiacciante contro i pari età della Romania, chiudendo la partita con un punteggio finale di 105 a 69.

Questo risultato segna un inizio positivo per l’Italia, dimostrando la forza e la determinazione della squadra.

Fin dai primissimi minuti, l’Italia ha mostrato un gioco incisivo e una grande energia. Dopo un avvio equilibrato, i ragazzi hanno accelerato, portandosi in vantaggio già a metà del primo quarto. L’intervallo è arrivato con un rassicurante vantaggio di 19 punti, che è riuscita a mantenere e addirittura ampliare nella seconda metà della partita.

Prestazioni individuali di alto livello

Tra i protagonisti della serata, spicca il nome di Leonardo Nicolodi, il miglior marcatore della squadra con 21 punti. La sua abilità nel segnare ha avuto un impatto significativo sull’andamento della partita. Anche gli altri giocatori hanno contribuito in modo efficace, con Simone Ventura che ha segnato 12 punti, seguito da Nicolò Ronci e Marco Milazzo, entrambi con 11 punti, e Mattia Sguazzin con 10 punti. Questo ampio contributo da parte di diversi atleti evidenzia la profondità e il talento della rosa italiana.

Un gioco di squadra efficace

La forza dell’Italia non risiede solo nelle prestazioni individuali, ma anche nella coesione della squadra. I giocatori hanno dimostrato una notevole capacità di lavorare insieme, creando opportunità di tiro e difendendo in modo compatto. La loro strategia difensiva ha messo in difficoltà gli avversari, limitando le occasioni di segnare per la Romania. Il secondo tempo è stato quasi a senso unico, con l’Italia che ha continuato a spingere sull’acceleratore, segnando 35 punti nell’ultimo quarto.

Prossimi impegni per l’Italia

La squadra azzurra non ha tempo da perdere e si prepara già per la prossima partita contro la Lettonia, che si disputerà domani. Questo incontro rappresenterà una nuova opportunità per l’Italia di continuare il suo percorso vincente nel torneo. La Lettonia si è battuta contro la Grecia, e si prevede che sarà una sfida stimolante per gli Azzurrini.

Tutti gli appassionati possono seguire le partite in diretta streaming su YouTube attraverso il canale ufficiale della FIBA, offrendo così la possibilità di vivere le emozioni del torneo e sostenere la nazionale giovanile.

L’esordio dell’Italia Under 16 all’Europeo è stato decisamente incoraggiante, presentando una squadra affiatata e determinata a fare bene. Con la giusta mentalità e la continuità nelle prestazioni, gli Azzurrini possono ambire a risultati eccellenti in questo prestigioso torneo europeo.