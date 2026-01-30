Festa di San Biagio a Magenta: Eventi Imperdibili da Non Perdere!

Partecipa alla Festa di San Biagio a Magenta, un evento imperdibile per riscoprire le tradizioni locali e gustare deliziosi piatti tipici. Un'opportunità unica per immergersi nella cultura e nella gastronomia del nostro territorio!

La città di Magenta si prepara ad accogliere la tradizionale celebrazione di San Biagio, il primo dei tre santi patroni della località. Questo evento, in programma dal 2 al 7 febbraio, rappresenta un’importante occasione per la comunità di ritrovarsi e vivere momenti di festa e devozione.

L’Amministrazione comunale, attraverso una serie di iniziative, intende valorizzare le tradizioni locali che raccontano la storia e l’identità della città.

Programma degli eventi

La celebrazione di San Biagio offre un ricco programma di eventi che abbracciano aspetti religiosi, culturali e gastronomici. La Fiera di San Biagio, prevista per il 3 febbraio, rappresenta il momento clou di questa manifestazione. Grazie alla collaborazione di associazioni locali e cittadini, la fiera promette di essere un grande richiamo per residenti e visitatori.

Inaugurazione con un concerto benefico

Il 2 febbraio, la festa avrà inizio con un concerto benefico intitolato “I mitici anni ’80”, che si svolgerà presso il Teatro Lirico di via Cavallari. Questo evento musicale, organizzato in collaborazione con il Centro culturale Don Cesare Tragella e Avsi, sarà a ingresso libero. Durante la serata, sarà effettuata una raccolta fondi a favore delle attività dell’associazione. La musica degli anni ’80 rappresenterà una colonna sonora ideale per dare avvio a un festoso inizio.

Fiera di San Biagio: tradizione e devozione

Il 3 febbraio si apriranno le porte della storica Fiera di San Biagio, che da oltre un secolo attrae visitatori nel centro di Magenta. Il mercato si estenderà dalle 8:00 alle 19:00 in diverse piazze e vie, inclusa via Mazzini e piazza Liberazione. In questa occasione, i visitatori potranno scoprire prodotti locali e artigianato, vivendo così un’esperienza autentica.

Benedizioni e tradizioni culinarie

In parallelo alla fiera, l’Istituto Madre Anna Terzaghi offrirà la possibilità di ricevere la benedizione con la reliquia di San Biagio e partecipare a una pesca di beneficenza. Non mancheranno le tradizionali delizie culinarie: il Gruppo Alpini Magenta e altre associazioni locali prepareranno il famoso piatto di trippa, disponibile anche da asporto, per soddisfare i palati dei buongustai.

Chiusura della festa con mercatino e cena

Il 7 febbraio, la celebrazione si concluderà con un mercatino di antiquariato e collezionismo, che animerà piazza Liberazione e via Mazzini. Questa iniziativa, organizzata dall’associazione Mercatini & Curiosità, sarà aperta dalle 8:00 alle 18:00 e offrirà l’opportunità di acquistare pezzi unici e artigianato locale.

Cena benefica per la comunità

Il gran finale della festa sarà segnato dalla terza edizione dell’evento di beneficenza “Ta ciapum par la gura – Musica & Cassoeula”, che avrà luogo a partire dalle 19:00 nel refettorio di Non di solo pane. Questo evento prevede un aperitivo musicale, seguito da una cena deliziosa con la possibilità di asporto. La partecipazione è su prenotazione, con un contributo per sostenere le attività della banda locale.

La festa di San Biagio a Magenta rappresenta un evento di rilevante importanza non solo dal punto di vista religioso, ma anche come occasione per rafforzare i legami comunitari e celebrare le tradizioni locali. La manifestazione offre un’opportunità unica di coniugare religione, cultura e gastronomia, creando un’atmosfera festosa e accogliente. Il coinvolgimento di tutta la comunità, unito alla varietà di iniziative proposte, rende questa celebrazione particolarmente significativa per cittadini e visitatori.