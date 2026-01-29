Critiche del PD sul Consigliere Catania nell’Inchiesta Hydra di Abbiategrasso: Tutti i Dettagli

Il Partito Democratico di Abbiategrasso critica duramente il centrodestra riguardo alla questione della legalità e all'inchiesta Hydra.

L’inchiesta Hydra continua a suscitare un acceso dibattito politico ad Abbiategrasso, dove accuse di mafia hanno coinvolto diversi cittadini. Recentemente, il Partito Democratico ha espresso forti critiche verso la decisione del consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Catania, che ha scelto di difendere uno degli imputati.

In questo contesto, il capogruppo del PD, Andrei Lacanu, insieme al consigliere regionale Paolo Romano, ha denunciato l’atteggiamento del centrodestra locale, sottolineando l’assenza di azioni concrete in merito alla legalità e alla lotta contro la mafia.

Le accuse del Partito Democratico

Lacanu ha affermato che la giunta comunale ha mostrato una scarsa attenzione verso il tema della legalità. In particolare, ha evidenziato come il comune non si sia costituito parte civile nel processo Hydra, mentre altre amministrazioni hanno preso una posizione chiara e decisa. Inoltre, il PD ha criticato il rifiuto del centrodestra di istituire una commissione antimafia, strumento che avrebbe potuto garantire maggiore trasparenza e vigilanza.

Il ruolo di Francesco Catania

La decisione di Catania di difendere un imputato di mafia, secondo il PD, rappresenta un grave conflitto di interessi. Lacanu ha ricordato che in passato il consigliere ha espresso critiche nei confronti dell’operato dei magistrati, alimentando così un clima di sfiducia nei confronti della giustizia. Questa scelta, secondo i rappresentanti del PD, mina la reputazione della città e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Romano ha definito l’atteggiamento di Catania come inopportuno sia sul piano etico che politico, esprimendo la speranza che il centrodestra prenda le distanze da tale comportamento. L’assenza di un intervento chiaro da parte del sindaco Cesare Nai non fa che aumentare le preoccupazioni riguardo alla posizione dell’amministrazione comunale.

Richiesta di maggiore trasparenza

Il PD ha chiesto al centrodestra di chiarire la propria posizione rispetto all’associazione Avviso Pubblico, che si occupa di promuovere la legalità e contrastare le infiltrazioni mafiose. Catania ha recentemente dichiarato in un video che l’associazione sarebbe in mano a partiti di sinistra, un’affermazione che ha suscitato forti polemiche e accuse di delegittimazione nei confronti di un ente che svolge un ruolo fondamentale per la comunità.

Le ripercussioni politiche

Il dibattito sull’inchiesta Hydra non coinvolge solo il singolo consigliere, ma ha ripercussioni più ampie sull’intero consiglio comunale di Abbiategrasso. La crescente attenzione dell’opinione pubblica e i recenti sviluppi giudiziari pongono interrogativi sulla capacità dell’amministrazione di affrontare temi così delicati. La mancanza di una posizione netta da parte dei leader locali potrebbe essere interpretata come un segnale di indifferenza verso la lotta alla mafia e alle sue infiltrazioni.

La situazione attuale rappresenta una sfida significativa per il centrodestra di Abbiategrasso. La necessità di un impegno forte e visibile per la legalità è più che mai attuale e non può essere ignorata. La comunità attende risposte chiare e un’azione concreta da parte delle istituzioni per affrontare un problema che, purtroppo, continua a presentarsi in tutta la sua gravità.