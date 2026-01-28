Teatro Inclusivo: Un Progetto Innovativo per Giovani Sordi

Un approccio innovativo per coinvolgere i giovani sordi attraverso il linguaggio teatrale.

Il progetto condiVisioni teatrali, promosso dalla Fondazione di Comunità Milano, si configura come un’iniziativa di grande rilevanza per i giovani sordi, di età compresa tra i 12 e i 20 anni. L’obiettivo di questo percorso è facilitare l’accesso al linguaggio teatrale, rendendo l’arte accessibile a tutti, senza distinzione di capacità uditive.

Attività del progetto

In collaborazione con le esperte pedagogiste della.l.f.a. – Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi e il Piccolo Teatro di Milano, il programma prevede una serie di eventi e attività. I partecipanti avranno l’opportunità di assistere a due spettacoli significativi, Quel ladro del Lago di Como e First Love. Questi eventi saranno arricchiti da visite guidate all’interno del teatro stesso. Tali esperienze sono rese possibili grazie all’uso di sottotitoli, del sistema di ascolto assistito Listen WIFI e dell’interpretariato in LIS, garantendo così un accesso totale all’arte teatrale.

Dettagli degli eventi

Le attività si svolgeranno in diverse date nel 2026. Il primo incontro è previsto per il 24 gennaio presso il Teatro Strehler, dove i partecipanti si incontreranno con le pedagogiste per una presentazione del progetto. Seguirà una visita guidata condotta dall’Ufficio promozione pubblico del teatro. Il 7 febbraio, in occasione dello spettacolo Quel ladro del Lago di Como, si terrà un incontro pre-spettacolo e un successivo incontro con la compagnia, completato da sottotitoli in italiano.

Un percorso di riflessione e crescita

Oltre alla visione degli spettacoli, il progetto offre l’opportunità di partecipare a incontri di riflessione sui temi dell’accessibilità e del miglioramento dei servizi teatrali. I partecipanti saranno coinvolti in attività di documentazione, dove potranno esprimere le proprie opinioni e suggerimenti, contribuendo a rendere il teatro un luogo sempre più inclusivo.

Incontro finale e impegno futuro

Il 28 febbraio si terrà un incontro finale di restituzione al Teatro Strehler, dove il gruppo di partecipanti e le pedagogiste si confronteranno sulle esperienze vissute. Questi eventi non solo mirano a educare i giovani sordi al linguaggio teatrale, ma anche a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’inclusione e della diversità nel mondo dell’arte.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni, è possibile contattare l’indirizzo email accessibilita@piccoloteatromilano.it entro il 22 gennaio 2026. Questo servizio garantisce un accesso facilitato agli spettacoli, contribuendo a rendere la cultura più inclusiva per tutti.