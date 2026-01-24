Settanta denunce recenti: Le attività della polizia locale di Corsico

Sette denunce in pochi giorni per la Polizia Locale di Corsico, grazie a un'efficace attività di controllo del territorio e interventi mirati.

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Corsico ha intensificato le proprie attività sul territorio, portando a sette denunce in vari interventi. Questi episodi evidenziano l’impegno degli agenti nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella comunità.

Controllo del territorio e interventi di allegerimento

Un’operazione significativa si è svolta in via Monti, dove una pattuglia ha notato due veicoli in sosta vietata che bloccavano il passaggio. I conducenti, due uomini senza permesso di soggiorno, sono stati prontamente identificati e denunciati. Questo intervento sottolinea l’importanza del monitoraggio costante delle aree urbane.

Intervento in via Salma

Un altro episodio è avvenuto in via Salma, dove gli agenti hanno risposto a una segnalazione da parte di un cittadino riguardo a due uomini che disturbavano la tranquillità pubblica. Identificati come residenti di Parabiago e Gallarate, i due uomini di 38 e 39 anni si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e sono stati accompagnati al Comando, dove sono stati denunciati per ubriachezza molesta.

Occupazione abusiva e sicurezza urbana

Durante un’operazione programmata in collaborazione con l’Ufficio Tecnico, la polizia ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’ex fabbrica Pozzi. Qui, sono stati trovati due individui, di 25 e 42 anni, privi di documenti, accampati con tende. A seguito delle verifiche, entrambi sono stati denunciati per invasione di terreni e edifici e per soggiorno irregolare.

Incidente stradale e ricerca del pirata della strada

Un altro intervento importante ha avuto luogo in viale Liberazione, dove gli agenti sono stati allertati per un pedone investito. Fortunatamente, le condizioni dell’anziano non erano gravi. I testimoni hanno riferito che il conducente del veicolo coinvolto era fuggito dopo l’incidente. Dopo aver raccolto informazioni dettagliate, gli agenti hanno avviato un’indagine che ha portato all’individuazione del responsabile, un uomo di 48 anni che stava utilizzando l’auto di un familiare. È stato portato in Comando, dove gli è stata ritirata la patente, e verrà accusato di omissione di soccorso.

Impegno della polizia locale e reazioni istituzionali

L’assessore Stefano Salcuni ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti. “Desidero ringraziare il Comando di polizia locale per l’operato svolto sul nostro territorio,” ha dichiarato. Salcuni ha anche sottolineato l’importanza degli investimenti in nuove assunzioni e in attrezzature per il corpo di polizia, con l’assunzione recente di sei nuovi agenti per rafforzare ulteriormente le capacità operative del Comando.

La presenza attiva della polizia locale non solo contribuisce a garantire la sicurezza, ma favorisce anche un clima di fiducia tra i cittadini, che possono sentirsi protetti e supportati. Le azioni intraprese negli ultimi giorni sono un chiaro indicativo dell’impegno della polizia nella lotta contro ogni forma di illegalità e nel mantenimento della tranquillità pubblica.

L’operato della polizia locale di Corsico rappresenta un elemento chiave per la sicurezza della comunità, con un approccio proattivo e attento alle esigenze dei cittadini. La polizia continuerà a operare in sinergia con altre istituzioni per affrontare le problematiche locali e garantire un ambiente sicuro per tutti.