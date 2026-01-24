Biglietti Scontati per le Partite dell’Olimpia Milano in Eurolega: Non Perdere l’Occasione!

Scopri come ottenere biglietti scontati per le emozionanti partite di Eurolega dell'Olimpia Milano. Approfitta delle migliori offerte e vivi l'azione dal vivo!

Il basket europeo arriva a Milano

Il basket europeo si prepara a fare tappa a Milano, offrendo agli studenti universitari un’opportunità unica. L’Olimpia Milano, una delle squadre più prestigiose della Eurolega, affronterà avversari di alto livello presso l’Allianz Cloud. Questa struttura si trova in Piazza Carlo Stuparich, facilmente raggiungibile tramite la fermata della metropolitana Lotto M1.

Le partite in programma

Tre appuntamenti da segnare in agenda sono programmati per le serate di giovedì. Di seguito il calendario delle partite:

29 gennaio 2026 alle 20:30 | Olimpia Milano vs Partizan Belgrado | Tariffa speciale: 13,10 euro nei settori Stage

alle 20:30 | Olimpia Milano vs Partizan Belgrado | Tariffa speciale: nei settori Stage 3 febbraio 2026 alle 20:30 | Olimpia Milano vs Baskonia | Tariffa speciale: 11,10 euro nei settori Stage

alle 20:30 | Olimpia Milano vs Baskonia | Tariffa speciale: nei settori Stage 13 febbraio 2026alle 20:30 | Olimpia Milano vs Dubai | Tariffa speciale:11,10 euronei settori Stage

Come ottenere i biglietti scontati

Acquistare i biglietti per assistere a queste emozionanti partite è un processo semplice. Per usufruire della promozione dedicata agli studenti universitari, è necessario inserire il codice promozionale OLIMPIA_UNI durante il processo di acquisto sul sito ufficiale. Si consiglia di seguire questi semplici passi:

Guida all’acquisto online

Visitare il sito https://tickets.olimpiamilano.com/ e selezionare la partita desiderata. Durante la fase di acquisto, inserire il codice promo e scegliere i settori in cui la promozione è valida. È possibile optare per la modalità di selezione automatica del posto o per la scelta manuale con visibilità del posto. Si ricorda che ogni acquisto consente di acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per partita utilizzando un solo badge universitario o codice online.

Acquisto presso la sede Olimpia

In alternativa, è possibile acquistare i biglietti di persona presso la sede dell’Olimpia Milano, situata in Via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago. Presentando il badge universitario, gli studenti possono usufruire delle stesse tariffe scontate. Si segnala che per ogni badge universitario è consentito l’acquisto di un massimo di quattro biglietti per partita.

Preparati per l’emozione del basket

Una volta completato l’acquisto, è possibile stampare il biglietto o mostrarlo direttamente sul proprio smartphone all’ingresso dell’impianto. Non è da perdere l’occasione di vivere l’emozione di una partita di Eurolega dal vivo, circondati da appassionati di basket e dalla straordinaria atmosfera che solo eventi di questo livello possono offrire.

Queste partite rappresentano un’opportunità non solo per vedere giocatori di fama mondiale in azione, ma anche per socializzare con altri studenti e condividere la passione per il basket. È fondamentale sfruttare al massimo questa offerta esclusiva e prepararsi a tifare per l’Olimpia Milano!