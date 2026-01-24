Il Cinemino di Milano desidera chiarire la propria posizione in merito alla recente chiusura, sottolineando che la sicurezza dei propri spettatori e del personale non è mai stata messa in discussione.

Negli ultimi giorni, il Cinemino, un noto cinema di Milano, è stato al centro di notizie imprecise che hanno sollevato preoccupazioni tra i soci e gli abitanti del quartiere. A seguito di un sequestro preventivo disposto dal gip di Milano, l’associazione che gestisce la sala cinematografica, SeiSeneca, ha ritenuto necessario intervenire per chiarire la situazione e rassicurare il pubblico.

La posizione di SeiSeneca

In un comunicato ufficiale, l’associazione ha sottolineato che il Cinemino è un luogo sicuro e conforme alle normative vigenti. Contrariamente a quanto riportato da alcune testate giornalistiche, non ci sono problemi legati alla sicurezza della struttura. I controlli effettuati dai vigili del fuoco hanno confermato che le uscite di emergenza sono adeguate e che il sistema antincendio è stato recentemente aggiornato.

Controlli e conformità

Il comunicato evidenzia che ci sono tre uscite di sicurezza, tutte dotate di maniglioni antipanico, e che le scale di emergenza sono state giudicate idonee dai tecnici durante l’ultima verifica. Inoltre, il Cinemino è certificato ignifugo e dispone di porte REI compartimentate, il che dimostra l’impegno dell’associazione per garantire la massima sicurezza ai propri spettatori.

Le motivazioni dietro il sequestro

Il sequestro ha suscitato interrogativi non solo sulla sicurezza, ma anche sulla natura dell’associazione stessa. È emerso che la polizia Annonaria ha messo in dubbio l’esistenza e la legittimità di SeiSeneca. Questo ha portato l’associazione a chiarire che è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e opera attivamente nel territorio, offrendo eventi e attività culturali.

Investimenti e miglioramenti

Nonostante le difficoltà, l’associazione ha investito in un sistema di allerta antincendio di ultima generazione la scorsa estate. Ogni anno, durante il periodo di chiusura estiva, il Cinemino subisce lavori di ristrutturazione e aggiornamento per garantire che tutte le normative siano sempre rispettate. Questo dimostra l’impegno costante per offrire un ambiente sicuro e accogliente.

L’associazione SeiSeneca si impegna a collaborare con le autorità per risolvere la situazione attuale e ripristinare la programmazione cinematografica. Il Cinemino, simbolo di cultura e aggregazione a Milano, resta un punto di riferimento per gli appassionati di cinema, e la sua chiusura è solo temporanea, in attesa di chiarimenti definitivi.