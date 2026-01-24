Scopri le Collezioni e le Mostre Imperdibili della Galleria d’Arte Moderna di Torino

Unisciti a noi per scoprire le affascinanti collezioni d'arte e gli eventi esclusivi presso la Galleria d'Arte Moderna di Torino. Immergiti in un viaggio culturale unico e vivi l'arte contemporanea in un ambiente stimolante. Non perdere l'opportunità di partecipare a esposizioni straordinarie e eventi speciali che arricchiranno la tua esperienza artistica.

La Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Torino offre un’esperienza unica ai visitatori, presentando una vasta gamma di collezioni permanenti e mostre temporanee. Situata in una cornice storica, la GAM coinvolge il pubblico in un viaggio attraverso l’arte contemporanea, utilizzando un formato innovativo che stimola la riflessione e l’interazione.

Dall’ottobre 2026 fino alla fine del 2026, il museo ospiterà una serie di eventi e mostre che esploreranno vari temi artistici, tra cui le Risonanze, un concetto che invita a riflettere sul dialogo tra opere d’arte e pubblico.

Mostre in corso

Tra le esposizioni più attese, spicca Il Deposito Vivente, che offrirà ai visitatori un’opportunità senza precedenti di entrare in contatto con il patrimonio artistico custodito nel museo. Questa mostra, aperta dal 16 ottobre 2026 al 31 ottobre 2026, mira a svelare opere meno conosciute e a rendere il museo un luogo di scoperta continua.

Elisabetta Di Maggio: Frangibile

Un’altra esposizione di rilievo è dedicata all’artista Elisabetta Di Maggio, la cui mostra, Frangibile, sarà visibile dal 29 ottobre 2026 fino al 1 marzo 2026. Questa antologica ripercorre la carriera dell’artista, presentando sia opere storiche che nuove creazioni concepite per gli spazi della GAM, offrendo così un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Lothar Baumgarten: Culture Nature

Dal 29 ottobre 2026 al 1 marzo 2026, la Videoteca della GAM ospiterà una mostra in onore di Lothar Baumgarten, un artista che ha saputo intrecciare la sua pratica con riflessioni antropologiche e ecologiche. Attraverso le sue opere, Baumgarten invita gli spettatori a considerare il rapporto tra cultura e natura, un tema sempre più attuale.

Attività e incontri

Oltre alle mostre, la GAM propone una gamma di eventi e attività per il pubblico. È prevista, ad esempio, la presenza dell’artista Davide Sgambaro, che assumerà il ruolo di Intruso in occasione della Terza Risonanza, dal 29 ottobre 2026 al 1 marzo 2026. Questo evento promette di essere un momento di interazione diretta tra l’artista e il pubblico, stimolando una riflessione sulla funzione dell’arte nella società contemporanea.

Quelli della Notte

Il 18 febbraio 2026 si terrà un incontro con Anna Ottani Cavina, che discuterà di come artisti del passato hanno anticipato temi e domande che sarebbero emerse solo nel Novecento. Questo dialogo tra arte e scienza offrirà spunti preziosi per comprendere la dimensione profonda dell’espressione artistica.

Attività per famiglie e bambini

La GAM non dimentica i più piccoli, con iniziative come Nutrirsi di cultura 0-6, un progetto che coinvolge famiglie con bambini da zero a sei anni in attività di lettura, gioco e laboratorio. Questo percorso, che si svolgerà dal 7 maggio 2026 al 25 gennaio 2026, mira a far scoprire la città attraverso l’arte e la cultura.

Inoltre, il programma La Vita. Dall’Origine, dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, offrirà appuntamenti per accompagnare le famiglie nel periodo perinatale, in collaborazione con l’Ospedale Mauriziano. Queste attività, parte del progetto Mille culle: nutrirsi di cultura, mostrano l’impegno della GAM nel promuovere l’educazione e il benessere culturale.