Incendio a Roma: 5 feriti e evacuazioni in corso

Un incendio devastante ha colpito un edificio a Roma, causando 5 feriti e evacuazioni.

ROMA – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato oggi, attorno alle 14:00, in un edificio situato nel quartiere Trastevere.

Secondo le prime informazioni delle forze dell’ordine, cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

I fatti

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 – Sul posto confermiamo che oltre 50 vigili del fuoco sono stati mobilitati per domare le fiamme. La Protezione Civile ha avviato le operazioni di evacuazione per garantire la sicurezza dei residenti in zona.

Le conseguenze

Il sindaco di Roma, Maria Rossi, ha dichiarato: “Siamo in contatto con le autorità competenti per gestire la situazione. Chiediamo a tutti di evitare l’area e di stare lontani dalle strade circostanti.”

AGGIORNAMENTI in tempo reale saranno forniti man mano che ulteriori informazioni diventeranno disponibili.