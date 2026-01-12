Incendio in azienda a Milano provoca danni ingenti

Un incendio è scoppiato in un'azienda di Milano, causando danni ingenti e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di oggi in un’azienda situata in un’area industriale di Milano. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 14:30, attirando l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto. Diverse squadre di emergenza stanno lavorando per domare l’incendio e prevenire la diffusione delle fiamme agli edifici circostanti. Al momento, non si segnalano feriti, ma le operazioni potrebbero proseguire per diverse ore.

I fatti

Le cause esatte dell’incendio sono ancora sconosciute. Gli investigatori stanno esaminando la situazione per determinare eventuali responsabilità.

Le conseguenze

I vigili del fuoco hanno dichiarato che stanno utilizzando diversi mezzi per contenere il rogo, inclusi autobotti e droni per monitorare la situazione dall’alto.