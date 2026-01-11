Tragico incidente stradale a Milano con vittime

Un grave incidente stradale a Milano ha causato diverse vittime.

I fatti

Oggi, 11 gennaio 2026, un incidente stradale mortale si è verificato a Milano intorno alle 14:30. L’incidente ha coinvolto più veicoli all’incrocio tra via Roma e corso Buenos Aires. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro potrebbe essere stato causato da un eccesso di velocità.

Le conseguenze

I servizi di emergenza sono stati attivati e sono attualmente sul posto per fornire assistenza ai feriti. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e per raccogliere testimonianze.