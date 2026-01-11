Prospettive del mercato immobiliare di lusso a Milano: cosa aspettarsi nel 2026

Il mercato immobiliare di lusso a Milano offre opportunità uniche nel 2026. Scopri le tendenze e i consigli per investire.

1. Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Il mercato immobiliare di lusso a Milano continua a mostrare segni di crescita. Secondo i dati forniti da OMI e Nomisma, le compravendite nella fascia alta del mercato sono aumentate del 10% rispetto all’anno precedente. Questo rappresenta un chiaro indicatore che il mattone resta un investimento solido e ricercato.

2. Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più ambite rimangono il centro storico, con le sue eleganti dimore e lussuosi appartamenti, e i quartieri emergenti come Porta Nuova e CityLife. Queste aree offrono non solo un elevato cap rate, ma anche opportunità di rivalutazione a lungo termine.

3. Trend prezzi e opportunità di investimento

I trend dei prezzi mostrano un aumento medio del 5% nelle zone premium. Gli investitori dovrebbero considerare l’acquisto di proprietà in fase di ristrutturazione, poiché questi immobili presentano un potenziale di cash flow significativo. Inoltre, le nuove costruzioni in eco-sostenibilità stanno guadagnando popolarità, attirando un target di clientela sempre più attento all’ambiente.

4. Consigli pratici per compratori/investitori

Per gli investitori, il consiglio è di concentrarsi su proprietà storiche o in aree in fase di sviluppo, valutando attentamente il ROI immobiliare. È fondamentale monitorare i flussi di mercato e le tendenze demografiche per effettuare scelte informate.

5. Previsioni a medio termine

Guardando al futuro, ci si aspetta che il mercato immobiliare di lusso a Milano continui a prosperare, sostenuto dalla domanda interna e internazionale. Le previsioni indicano un aumento dei prezzi medio del 4-6% nei prossimi due anni, rendendo questo un momento ideale per investire nel settore.