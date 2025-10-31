Dalla SEO all’AEO: come l’intelligenza artificiale sta cambiando il panorama della ricerca

Scopri le strategie chiave per ottimizzare la tua presenza nei motori di ricerca basati su AI, dalla SEO all'AEO.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una trasformazione radicale con l’emergere dei motori di ricerca basati su intelligenza artificiale. I dati mostrano un trend chiaro: il tasso di zero-click è aumentato significativamente, con Google AI Mode che raggiunge un impressionante 95% e ChatGPT che varia tra 78% e 99%. Questo ha portato a un crollo del CTR organico, con alcune pubblicazioni come Forbes che hanno registrato un calo del 50% nel traffico. Questo cambiamento è dovuto alla crescente capacità dei motori di risposta di fornire informazioni direttamente nella SERP, riducendo la necessità per gli utenti di cliccare sui link.

Analisi tecnica

I motori di ricerca tradizionali, come Google, utilizzano modelli di foundation per indicizzare e restituire contenuti. Al contrario, i motori di risposta, come ChatGPT, adottano un approccio di Retrieval-Augmented Generation (RAG). Questi nuovi modelli generano risposte più pertinenti e contestualizzate, migliorando così l’esperienza dell’utente. La citazione e la selezione delle fonti avvengono attraverso meccanismi complessi, che includono il grounding e il monitoraggio dei citation patterns. In questo contesto, è fondamentale comprendere il source landscape per ottimizzare i contenuti.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode

Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)

Milestone:stabilire la baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per renderli AI-friendly

Pubblicare contenuti freschi e aggiornati

Assicurare una presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Strumenti da utilizzare: Profound, Ahrefs Brand Radar, Semrush AI toolkit

Eseguire un testing manuale sistematico per validare i risultati

Fase 4 – Refinement

Realizzare iterazioni mensili sui prompt chiave

Identificare nuovi competitor emergenti

Aggiornare i contenuti non performanti

Espandere su temi contraction

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

Includere un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot

: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Pubblicare recensioni fresche su G2/Capterra

Testare25 promptmensili documentati

Prospettive e urgenza

Il tempo per adattarsi ai cambiamenti nel panorama della ricerca è limitato. Le aziende che agiranno come first movers potranno ottenere un vantaggio competitivo significativo, mentre coloro che rimandano le azioni rischiano di restare indietro. L’evoluzione futura potrebbe includere modelli innovativi, come il Pay per Crawl di Cloudflare, destinati a modificare ulteriormente le dinamiche del settore.