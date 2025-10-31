Dalla SEO all’AEO: come l’intelligenza artificiale sta cambiando il panorama della ricerca

Scopri le strategie chiave per ottimizzare la tua presenza nei motori di ricerca basati su AI, dalla SEO all'AEO.
Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una trasformazione radicale con l’emergere dei motori di ricerca basati su intelligenza artificiale. I dati mostrano un trend chiaro: il tasso di zero-click è aumentato significativamente, con Google AI Mode che raggiunge un impressionante 95% e ChatGPT che varia tra 78% e 99%. Questo ha portato a un crollo del CTR organico, con alcune pubblicazioni come Forbes che hanno registrato un calo del 50% nel traffico. Questo cambiamento è dovuto alla crescente capacità dei motori di risposta di fornire informazioni direttamente nella SERP, riducendo la necessità per gli utenti di cliccare sui link.
Analisi tecnica
I motori di ricerca tradizionali, come Google, utilizzano modelli di foundation per indicizzare e restituire contenuti. Al contrario, i motori di risposta, come ChatGPT, adottano un approccio di Retrieval-Augmented Generation (RAG). Questi nuovi modelli generano risposte più pertinenti e contestualizzate, migliorando così l’esperienza dell’utente. La citazione e la selezione delle fonti avvengono attraverso meccanismi complessi, che includono il grounding e il monitoraggio dei citation patterns. In questo contesto, è fondamentale comprendere il source landscape per ottimizzare i contenuti.
Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore
- Identificare25-50 prompt chiave
- Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode
- Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)
- Milestone:stabilire la baseline di citazioni rispetto ai competitor
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare i contenuti per renderliAI-friendly
- Pubblicare contenuti freschi e aggiornati
- Assicurare una presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita
Fase 3 – Assessment
- Metriche da tracciare:brand visibility,website citation,traffico referral,sentiment
- Strumenti da utilizzare: Profound, Ahrefs Brand Radar, Semrush AI toolkit
- Eseguire un testing manuale sistematico per validare i risultati
Fase 4 – Refinement
- Realizzare iterazioni mensili suiprompt chiave
- Identificare nuovi competitor emergenti
- Aggiornare i contenuti non performanti
- Espandere su temi contraction
Checklist operativa immediata
- Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante
- Utilizzare H1/H2 in forma di domanda
- Includere un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo
- Verificare l’accessibilità senza JavaScript
- Controllarerobots.txt: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot
- Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro
- Pubblicare recensioni fresche su G2/Capterra
- Testare25 promptmensili documentati
Prospettive e urgenza
Il tempo per adattarsi ai cambiamenti nel panorama della ricerca è limitato. Le aziende che agiranno come first movers potranno ottenere un vantaggio competitivo significativo, mentre coloro che rimandano le azioni rischiano di restare indietro. L’evoluzione futura potrebbe includere modelli innovativi, come il Pay per Crawl di Cloudflare, destinati a modificare ulteriormente le dinamiche del settore.