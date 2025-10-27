Tutto su Olimpia Milano: storia, squadre e curiosità

Tuffati nel mondo dell'Olimpia Milano, dalla sua storia all'impatto sul basket in Italia.

Storia dell’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano, conosciuta anche come EA7 Emporio Armani Milano, è una delle squadre di basket più rinomate d’Italia e d’Europa. Fondata nel 1936, vanta una lunga e orgogliosa storia di successi, sia in Serie A che in competizioni europee.

I giocatori iconici

Negli anni, numerosi campioni hanno indossato la maglia biancorossa. Bill Bradley, Bob McAdoo e, più recentemente, Daniel Hackett sono solo alcuni dei nomi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della squadra.

Il palazzetto: Mediolanum Forum

Il Mediolanum Forum è il tempio del basket milanese e ospita le partite casalinghe dell’Olimpia. Con una capienza di oltre 12.000 spettatori, l’atmosfera durante le partite è sempre elettrica.

La rivalità con Virtus Bologna

La rivalità con la Virtus Bologna è una delle più accese del panorama cestistico italiano. Ogni incontro si trasforma in una vera battaglia, con una tensione palpabile nell’aria.

Curiosità sull’Olimpia

Il soprannome “le Scarpette Rosse” deriva dal colore delle scarpe indossate dai giocatori.

deriva dal colore delle scarpe indossate dai giocatori. Hanno vinto numerosi trofei, tra cui28 titoli di campione d’Italiae3 Coppe dei Campioni.

Olimpia Milano: simbolo di passione

Olimpia Milano non è solo una squadra di basket, ma rappresenta un simbolo di passione e determinazione nel mondo dello sport.