Incidente stradale mortale nel centro di Roma colpisce pedoni

Un tragico incidente stradale nel centro di Roma ha coinvolto pedoni e veicoli.

Un grave incidente stradale si è verificato nel centro di Roma, intorno alle 14:30. Due persone sono morte e almeno cinque sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Il sinistro ha coinvolto più veicoli e si è verificato all’incrocio tra via Nazionale e piazza della Repubblica.

I fatti

Secondo fonti ufficiali, un’auto in corsa ha travolto un gruppo di pedoni che si trovava sulle strisce. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per due persone non c’è stato nulla da fare.

Le conseguenze

Le autorità stanno attualmente indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non è chiaro se il conducente fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La polizia ha chiuso l’area per effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze.