Crollo di un palazzo a Roma: feriti e evacuazioni in corso

Crollo di un palazzo a Roma provoca feriti e interventi di emergenza.

Roma, 27 ottobre – Un palazzo è crollato nel pomeriggio nel centro di Roma, causando diversi feriti e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30, in un’area molto frequentata della città. Le autorità hanno evacuato gli edifici circostanti e avviato le operazioni di soccorso.

I fatti

Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato prima del crollo. Non è chiaro il numero esatto dei feriti, ma si parla di almeno cinque persone trasportate in ospedale. Le squadre di emergenza sono attive per accertare la presenza di eventuali persone intrappolate sotto le macerie.

Le reazioni

Il sindaco di Roma ha dichiarato che sono in corso indagini per determinare le cause del crollo. La Prefettura ha attivato il centro operativo per coordinare i soccorsi e garantire la sicurezza dei residenti. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.