Strategie di ottimizzazione per i motori di ricerca AI

L'evoluzione dei motori di ricerca richiede un cambiamento nelle strategie di ottimizzazione. Scopri come affrontare questa trasformazione.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, l’evoluzione dei motori di ricerca ha portato a un cambiamento radicale nel modo in cui le aziende devono approcciare l’ottimizzazione per i motori di ricerca. Con l’emergere di motori di ricerca basati su AI come ChatGPT e Claude, il fenomeno della zero-click search è diventato predominante, con percentuali che raggiungono il 95% per Google AI Mode e tra il 78% e il 99% per ChatGPT. Questa evoluzione ha comportato anche un crollo del CTR organico, con una diminuzione del 32% per la prima posizione e del 39% per la seconda. Tale situazione ha impattato fortemente editori come Forbes e Daily Mail, che hanno registrato riduzioni del traffico rispettivamente del -50% e del -44%.

Analisi tecnica

Per comprendere come affrontare questa transizione, è fondamentale analizzare il funzionamento dei motori di risposta in contrapposizione ai tradizionali motori di ricerca. I modelli di foundation e i sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation) rappresentano due approcci distinti. I modelli foundation si basano su ampi dataset di testo per generare risposte, mentre i sistemi RAG integrano informazioni recuperate in tempo reale per fornire risposte più pertinenti e contestualizzate. I meccanismi di citazione e selezione delle fonti sono cruciali; i motori basati su AI tendono a citare fonti di alta autorità. Ciò implica che le aziende devono ottimizzare la propria presenza nei canali rilevanti.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Test su ChatGPT , Claude , Perplexity e Google AI Mode

, , e Setup Analytics: GA4 con regex per bot AI

con regex per bot AI Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturazione dei contenuti per favorire l’ AI-friendliness

Pubblicazione di contenuti freschi

Presenza cross-platform su Wikipedia, Reddit e LinkedIn

su Wikipedia, Reddit e LinkedIn Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral e sentiment.

, , traffico referral e sentiment. Tool da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit .

, e . Testing manuale da eseguire in modo sistematico.

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave per garantire l’efficacia delle strategie.

Identificazione di nuovi competitor emergenti nel panorama di riferimento.

Aggiornamento dei contenuti che non hanno registrato performance soddisfacenti.

Espansione su temi che mostrano una maggiore traction nel pubblico.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

Creare un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

: non bloccare , , Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Scrivere recensioni fresche su G2 / Capterra

/ AggiornareWikipedia/Wikidata

Prospettive e urgenza

Il tempo stringe per le aziende che non si adattano. Quelle che non affrontano questa trasformazione rischiano di perdere opportunità significative. I first movers possono, invece, beneficiare di vantaggi competitivi considerevoli. L’evoluzione futura del search potrebbe introdurre modelli di pagamento per crawl, come il Cloudflare Pay per Crawl, rendendo fondamentale una pianificazione strategica a lungo termine.