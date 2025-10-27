×
Sciopero generale in Italia: proteste di lavoratori e sindacati

Proteste in tutta Italia per lo sciopero generale indetto dai sindacati.

La notizia è arrivata alle autorità: il 27 ottobre 2025 si svolge uno sciopero generale in Italia, con partecipazione massiccia di lavoratori e sindacati. La mobilitazione è stata indetta per protestare contro le recenti politiche lavorative del governo, ritenute dannose per i diritti dei lavoratori.

I fatti

Le città principali, tra cui Roma, Milano e Torino, sono invase da manifestanti, con cortei che si snodano attraverso le vie principali. I sindacati hanno dichiarato che la partecipazione è superiore alle attese.

Le conseguenze

Le richieste principali comprendono un aumento dei salari, migliori condizioni di lavoro e una revisione delle leggi sul lavoro. I sindacati promettono di mantenere viva la mobilitazione fino a quando non verranno accolte le loro istanze.

