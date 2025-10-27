Olimpia Milano: una guida completa alla stagione trionfante

Scopri tutto sulla straordinaria stagione 2025 dell'Olimpia Milano.

Risultati chiave della stagione

L’Olimpia Milano ha vinto il campionato, battendo i rivali storici in una finale emozionante. La partita decisiva si è svolta presso il Mediolanum Forum di Assago, dove la squadra ha trionfato con un punteggio di 98-87. Con questa vittoria, l’Olimpia ha conquistato il ventesimo titolo nazionale, consolidando la sua posizione come una delle squadre più forti della storia del basket italiano.

Giocatori da tenere d’occhio

Il MVP della finale è stato Shabazz Napier, che ha segnato 30 punti e fornito 8 assist. Un altro protagonista è stato Nicolo Melli, che ha contribuito con 12 rimbalzi cruciali. La strategia di coach Etore Messina si è rivelata vincente, permettendo alla squadra di dominare anche nei momenti più critici della partita.