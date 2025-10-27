Olimpia Milano avanza in semifinale di Eurolega dopo una vittoria emozionante

Olimpia Milano avanza nella semifinale di Eurolega dopo una vittoria contro il Barcellona.

La vittoria decisiva

La notizia è arrivata alle ore 20:00 di oggi, 27 ottobre, quando l’Olimpia Milano ha trionfato contro il Barcellona con un punteggio di 85-80, qualificandosi per la semifinale di Eurolega. La partita si è svolta al Mediolanum Forum di Assago e ha visto una prestazione eccezionale da parte di Shavon Shields, autore di 24 punti. La squadra, guidata da coach Ettore Messina, ha dimostrato grande carattere, recuperando uno svantaggio di 15 punti nel terzo quarto.

Prossimi sviluppi

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Real Madrid nella semifinale, prevista per il 3 novembre. I tifosi attendono un’altra performance stellare della squadra, determinata a conquistare il titolo di campione d’Europa.