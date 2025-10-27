Incidente mortale in centro città: un uomo investito perde la vita

Un grave incidente ha scosso il centro città: un uomo è stato investito e non ce l'ha fatta.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9:00 in via Roma, nel centro di Milano. Un uomo di circa 40 anni è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada.

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei paramedici, l’uomo è deceduto sul posto.

“Sul posto confermiamo che l’uomo è stato colpito mentre attraversava sulle strisce pedonali,” ha dichiarato un portavoce della polizia locale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e si escludono al momento fattori di guida in stato di ebbrezza.

La polizia sta interrogando testimoni oculari e ha chiuso temporaneamente la strada per consentire i rilievi. Si tratta di un’area ad alta densità di traffico e l’incidente ha provocato ingenti code.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Gli agenti di polizia stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. È stata avviata anche un’inchiesta per determinare eventuali responsabilità.

Questo incidente segna un triste episodio in una città dove la sicurezza stradale è un tema di crescente preoccupazione.