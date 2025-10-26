Milano, sparatoria a mezzogiorno: tre feriti nel centro città

Sparatoria a Milano: tre persone ferite in un attacco avvenuto nel centro città.

Milano, 26 ottobre 2025 – Una sparatoria è avvenuta oggi alle ore 12:30 nel centro di Milano, precisamente in piazza del Duomo. Tre persone sono rimaste ferite, due in modo grave. Le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e indagare sull’accaduto.

Secondo le prime informazioni fornite dalla Polizia di Stato, l’attacco si è verificato in un momento di alta affluenza turistica. I testimoni oculari riferiscono di aver udito diversi colpi di arma da fuoco e di aver visto persone in fuga.

Un portavoce della polizia ha dichiarato: “Stiamo attualmente raccogliendo prove e interpellando testimoni. È fondamentale per noi garantire la sicurezza della città e fare chiarezza su quanto accaduto”.

Le vittime sono state trasportate d’urgenza all’ospedale San Raffaele, dove sono sottoposte a intervento chirurgico. La polizia ha già avviato le indagini per identificare il/i sospetto/i.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Sul posto confermiamo che l’area è stata isolata e la circolazione è bloccata. Si invita la popolazione a evitare la zona per facilitare le operazioni di polizia.