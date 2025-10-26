Incidente fatale nel cuore della città: i dettagli

Un incidente fatale si è verificato oggi pomeriggio in centro città, causando una vittima e vari feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00: Oggi pomeriggio, un grave incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto in via Roma, nel centro di Milano. Una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto poco dopo le 15:30 per gestire la situazione e avviare le indagini. Testimoni oculari raccontano di un’auto che ha svoltato improvvisamente, colpendo la moto in pieno.

Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni mentre i soccorsi lavoravano per estrarre i feriti e ripulire la scena dell’incidente. Sul posto confermiamo la presenza di ambulanze e vigili del fuoco.

Le autorità hanno avviato un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente. “Stiamo raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica,” ha dichiarato un portavoce della polizia.

Questo incidente tragico ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona, con residenti che chiedono misure più severe per prevenire simili eventi in futuro.