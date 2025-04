Milano, una settimana di arresti e furti durante il Salone del Mobile.

Controlli intensificati durante il Salone del Mobile

La recente edizione del Salone del Mobile a Milano ha attirato non solo visitatori e appassionati di design, ma anche malintenzionati. Gli agenti della Polizia di Stato hanno intensificato i controlli, portando a una serie di arresti per furti e spaccio di sostanze stupefacenti. La settimana è stata caratterizzata da eventi preoccupanti, tra cui furti all’interno della fiera e borseggi nel centro città.

Furti e borseggi: un modus operandi collaudato

Martedì 8 aprile, la polizia ha arrestato due uomini all’interno di un ristorante della fiera. Uno di loro ha fatto da palo mentre l’altro ha rubato il portafoglio di un visitatore coreano, approfittando della distrazione. Questo episodio mette in luce come i ladri siano sempre più audaci, agendo in luoghi affollati e sotto gli occhi dei visitatori. Non è un caso isolato: tre cittadini peruviani sono stati arrestati dopo aver derubato una donna cinese, approfittando di un momento di distrazione.

Spaccio di droga in pieno giorno

Oltre ai furti, la polizia ha anche affrontato il problema dello spaccio di droga. In un controllo in via Mercato, un uomo è stato trovato in possesso di cocaina e ecstasy, con una somma di denaro significativa. Questo episodio evidenzia un altro aspetto preoccupante della sicurezza durante eventi di grande richiamo come il Salone del Mobile, dove la presenza di turisti rende la situazione ancora più delicata.

La risposta della polizia e la collaborazione internazionale

La polizia non si è limitata a fermare i malviventi, ma ha anche collaborato con le autorità diplomatiche per garantire la restituzione degli oggetti rubati. Nel caso della turista taiwanese, il passaporto e i documenti rubati sono stati recuperati grazie all’intervento della Squadra Mobile, che ha utilizzato i canali diplomatici per rintracciare la vittima. Questo dimostra l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine.

Un impegno costante per la sicurezza

La settimana di controlli intensificati ha portato a risultati significativi, ma la polizia di Milano è consapevole che la lotta contro furti e spaccio è un impegno costante. Con eventi di grande richiamo come il Salone del Mobile, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e garantire la sicurezza di tutti i cittadini e visitatori. La presenza di agenti in borghese e controlli mirati sono strategie che continueranno a essere implementate per prevenire ulteriori crimini.