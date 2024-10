Un Ambrogino in onore della Guaineri

Si prevedono momenti di commozione durante l’evento degli Ambrogini d’oro, in programma il 7 dicembre al Teatro Dal Verme. Il sindaco Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, conferiranno una Medaglia d’oro alla memoria ai familiari di Roberta Guaineri, avvocata e assessora comunale allo Sport tra il 2016 e il 2021, tragicamente deceduta lo scorso 24 giugno a causa di una malattia. La proposta di riconoscimento per Guaineri porta la firma della Buscemi, anche lei del Partito Democratico, come l’ex assessora. È probabile che il conferimento della medaglia d’oro alla memoria sia approvato senza opposizioni.

Il termine per l’invio delle nomination era fissato per ieri. Sono state presentate un totale di 223 proposte (l’anno precedente erano state 240, un record). Di queste, 104 riguardano persone, 19 delle quali postume. Gli uomini candidati sono 79, mentre le donne 27 (due proposte riguardano coppie). Viene anche segnalata una candidatura di gruppo alla memoria e un’altra per un animale, ovvero la cagnolina Belle, proposta dal politico Gianluca Comazzi. Le nomination per soggetti collettivi, come associazioni e aziende, ammontano a 117. A metà novembre, la Commissione per le Civiche benemerenze, composta dai membri dell’Ufficio di Presidenza e dai capigruppo consiliari, si riunirà per decidere l’assegnazione delle benemerenze. Saranno disponibili 15 medaglie d’oro e 30 attestati di riconoscimento.

Tra le candidature già pubblicamente segnalate troviamo la giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli, la presidente di Assimpredil Regina De Albertis, l’ex presidente dell’Anpi Roberto Cenati e il leader della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi.