Per fortuna, non ci sono state vittime quando sassi e detriti sono caduti da un balcone lungo Viale Ripamonti a Milano

Il 13 settembre 2024, ha avuto luogo un incidente che ha generato paura a Milano, precisamente in viale Ripamonti. Nel periodo del tardo pomeriggio, l’involucro esterno di un balcone situato nel condominio al numero 132 si è distaccato. I frammenti di calcio sono caduti sulla carreggiata, vicino all’entrata di un esercizio commerciale, ma, per un colpo di fortuna, non ci sono stati feriti. La polizia ha interdetto l’area e i pompieri sono al lavoro per rimuovere i detriti.