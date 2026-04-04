Cosa fare a Milano nel weekend: mostre, concerti e feste in verde

Un'agenda pratica per il weekend a Milano: mercati, concerti, installazioni e feste a tema per ogni gusto

Il fine settimana in arrivo offre a Milano una concentrazione di proposte che spaziano dal verde dei giardini alla cultura, passando per la musica e la gastronomia. Tra le date da segnare ci sono le iniziative legate alla Giornata della Donna, l’inizio dell’Ireland Week e la rassegna florovivaistica a una delle ville storiche della città.

In questa guida troverai una selezione degli appuntamenti principali con orari e luoghi, qualche consiglio pratico sul meteo e suggerimenti per chi vuole allontanarsi dalla città. Ogni proposta è accompagnata da dettagli utili per la prenotazione e per orientarsi tra spazi espositivi, locali e cortili storici.

Eventi in evidenza e appuntamenti all’aperto

Tra i momenti di punta del weekend spicca Soffio di Primavera, la mostra-mercato di piante e fioriture che torna a Villa Necchi Campiglio sabato 7 e domenica 8 marzo: oltre trenta espositori porteranno specie botaniche, workshop e allestimenti per salutare la stagione. La domenica, 8 marzo, segna anche la Giornata della Donna, con iniziative diffuse tra mostre e teatro pensate per celebrare storie e riflessioni.

Ireland Week e gli eventi a tema

La Ireland Week prende il via domenica 8 marzo e si protrarrà fino al 17 marzo, giorno di San Patrizio. La manifestazione riunisce feste, appuntamenti sportivi, cene a tema e concerti che animeranno la città di tonalità verdi e sapori irlandesi: un’occasione per scoprire la scena gastronomica e musicale legata all’Irlanda nel cuore di Milano.

Musica, spettacoli e serate in città

Il calendario musicale è fitto: venerdì 6 marzo alle 20:45 la Sala Verdi ospita Manga Mozart, un concerto della rassegna Piano Olimpico che mescola jazz, world music e sonorità giapponesi. Sabato 7 marzo BASE Milano accoglie il live audio-video di Rival Consoles, mentre il Bonaventura Music Club di Buccinasco propone l’evento Anima Cookie Fest, serata dedicata alle donne con la presentazione dell’EP di Elisabetta Eneh.

Club e jazz: programmazione del weekend

Il Blue Note celebra con due serate la Nick The Nightfly Orchestra (7 e 8 marzo), con ospiti speciali e un mix di soul e groove; Spirit de Milan offre appuntamenti che vanno dallo swing al blues, con concerti e lezioni gratuite di ballo. Per chi cerca serate informali, al Draft LudoPub venerdì è in programma una sessione di gioco di ruolo ispirata ad Avalon.

Teatro, cinema e installazioni da non perdere

Il Teatro alla Scala ospita venerdì 6 marzo alle 11:30 l’evento Corriere 150 anni. La libertà delle idee, una mattinata con letture, testimonianze e musica in occasione delle celebrazioni del quotidiano, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Sul fronte cinematografico, dal 6 marzo al 2 aprile 2026 la Cineteca Milano Arlecchino presenta la rassegna Miracolo a Milano, dedicata a film che raccontano la città, con proiezioni e incontri, tra cui una serata speciale il 19 marzo con Giulia Lazzarini e il critico Maurizio Porro.

In città si segnalano anche installazioni a forte impatto: nel giardino di Casa EMERGENCY (via di Santa Croce 19) dal 5 al 25 marzo è visibile l’installazione “Un nome, un bambino. Un nome, una bambina”, realizzata con il contributo di scuole d’infanzia italiane; nello stesso spazio, dal 5 al 17 marzo, la rassegna Trovare le parole propone dialoghi e incontri a ingresso libero.

Gastronomia, mostre e idee per gite

La proposta enogastronomica è ricca: venerdì 6 marzo Eataly Milano Smeraldo organizza una Wine Night (kit degustazione 25 €), mentre Nodo Bar presenta Asian Melting Pot con il menu dello chef Carmine Gorrasi. Per gli amanti della dolcezza, AMMU festeggia i 10 anni con una promozione speciale dal 7 al 9 marzo che trasforma il caffè in un marocchino rivisitato con ricotta palermitana.

Tra le mostre, segnaliamo Sandokan. La Tigre ruggisce ancora alla Reggia di Monza dal 7 marzo e Frammenti di Eden: Adamo e Lilith di Andrea Boyer dal 12 al 31 marzo negli spazi TheWarehouse. Per chi cerca escursioni fuoriporta, le nostre proposte includono itinerari in montagna, borghi lombardi e mercati come il Mercato della Terra® al Castello di Padernello, attivo ogni terza domenica del mese.

Infine, un consiglio pratico: il meteo prevede giornate più miti e soleggiate, quindi pianificare attività all’aperto è ideale. Se vuoi approfondire orari, prenotazioni e dettagli logistici, ascolta il podcast Milano a portata di mano e consulta le singole pagine degli eventi per aggiornamenti e modalità di partecipazione.