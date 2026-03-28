Weekend a Milano: festival, rievocazioni, mercati e passeggiate tra il 28 e il 29 marzo 2026

Un itinerario pratico per sfruttare al meglio il weekend del 28 e 29 marzo 2026 a Milano tra danza, mercati, fiori e iniziative per tutte le età

Con l’arrivo della primavera Milano si anima di appuntamenti che spaziano dalle feste all’aperto agli incontri culturali: un fine settimana ricco di proposte per residenti e visitatori. Ricorda che nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo si effettua il passaggio all’ora legale: alle 2 di notte le lancette vanno spostate in avanti fino alle 3, un dettaglio importante da considerare se partecipi ad eventi serali o mattinieri.

Questa guida raccoglie gli eventi principali in città e in zona, con indicazioni pratiche e un breve commento su cosa aspettarsi da ognuno. Troverai dal Multi-Kulti Bam Spring Festival alle rievocazioni storiche, dalla colorata Sausage Walk ai campi di tulipani; oltre a mercatini, festival giapponesi e un pop-up shop sostenibile a Merlata Bloom.

Festival e celebrazioni primaverili

La primavera viene celebrata attraverso iniziative che mescolano arte, socialità e gusto. Al parco Biblioteca degli Alberi Milano il Multi-Kulti Bam Spring Festival propone performance coreografiche, workshop e una grande performance collettiva nata da una residenza artistica che coinvolge decine di giovani danzatori. Il festival mette in rete artisti e organizzazioni come UNHCR, Amnesty International Italia, Caritas Ambrosiana e la Croce Rossa Italiana, sostenendo temi di accoglienza e integrazione; non mancano attività per famiglie e una merenda dal sapore multiculturale.

Hanami e artigianato giapponese

Alla Cascina Cuccagna prende forma la seconda edizione di HANAMI, con un Mercato Giapponese che raccoglie ceramica, tessile e oggetti di design ispirati al Giappone. Il ciliegio in fiore diventa simbolo del festival, e tra talk, laboratori e corner gastronomici si sperimenta il valore del tempo lento e dell’attenzione al gesto. È un’occasione per avvicinarsi a tradizioni e pratiche artigianali, tra mostre e presentazioni pensate per tutte le età.

Eventi storici, manifestazioni di quartiere e appuntamenti per famiglie

Il weekend offre anche momenti dal forte radicamento locale: sabato 28 marzo al Parco Formentano si svolge la rievocazione delle Cinque Giornate, con figuranti in costume che mettono in scena episodi chiave del 1848, inclusa la richiesta di tregua di Radetzky e l’ultimo assalto a Porta Tosa. L’evento è promosso dal Municipio 4 insieme ad associazioni storiche e propone scene recitate e simulazioni con armi sceniche per immergere il pubblico nella memoria cittadina. Per le famiglie non mancano invece spettacoli per bambini in diversi teatri e la tradizionale caccia alle uova al Teatro Martinitt.

Sausage Walk e iniziative canine

Domenica 29 marzo Milano ospita la Sausage Walk, il raduno nazionale dedicato ai bassotti che partirà da Piazza dei Mercanti alle 10.30 per raggiungere Parco Sempione. È un evento informale, aperto a tutti con o senza cane, che unisce divertimento e solidarietà: durante la manifestazione si potrà sostenere l’associazione Bassotti… e Poi Più ODV, impegnata nel recupero e nell’adozione di bassotti in difficoltà.

Mercati, shopping sostenibile e bellezza naturale

Per chi ama mercatini e shopping insolito, il fine settimana propone il classico Mercatone dell’Antiquariato lungo il Naviglio Grande con circa 400 espositori, oltre al pop-up di King Colis al centro Merlata Bloom: dal 23 al 29 marzo i pacchi misteriosi provenienti da spedizioni non reclamate vengono venduti al peso, un formato ludico che favorisce anche il riutilizzo e la riduzione degli sprechi. Il pop-up è aperto dalle 10 alle 20.30 e l’ingresso è libero.

Infine, a pochi passi da Milano, il campo dei Tulipani Italiani a Valera di Arese rimane uno degli scenari più fotografati: circa 600mila tulipani occupano il campo e, dall’ingresso anticipato del fine settimana alle 8.30, i visitatori possono passeggiare tra i filari e raccogliere fiori. Dal 21 marzo è richiesto un buono d’ingresso da 6 euro che include due tulipani, con costi aggiuntivi per ogni fiore in più.

Tra le proposte culturali si segnala anche l’omaggio al centenario della nascita di Dario Fo (nato il 24 marzo 1926) con spettacoli e incontri: sabato 28 marzo alle 17.30 in Camera del Lavoro va in scena “Canzoni, pernacchie e giullarate”, mentre lunedì 30 marzo il Piccolo Teatro dedica una serata alla voce e alla memoria dell’autore. Pianifica gli spostamenti, tieni conto dell’ora legale e buon weekend esplorando la città.