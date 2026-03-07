Cif Legnano compie 30 anni: un’8 marzo tra memoria, diritti e solidarietà

Il Centro italiano femminile di Legnano festeggia trent'anni di attività con l'evento "Insieme si può": riflessioni sulla condizione femminile, un annullo filatelico e una cena a scopo benefico

Il Centro italiano femminile (Cif) di Legnano organizza una giornata che unisce celebrazione e riflessione: l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la comunità si ritroverà a Villa Jucker per ricordare i trent’anni di attività dell’associazione, nata nel 1996 con la missione di promuovere e tutelare i diritti delle donne.

L’iniziativa, intitolata “Insieme si può“, combina un ciclo di interventi culturali, un omaggio filatelico e una serata conviviale a scopo benefico, mettendo in mostra tanto l’azione pubblica quanto l’impegno sociale del Cif verso le persone più fragili.

Un percorso di tre decenni per la parità e la solidarietà

Dal 1996 il Cif di Legnano ha portato avanti progetti che spaziano dall’informazione alla formazione, fino all’assistenza diretta: l’obiettivo è contribuire a una società più equa e solidale. In questi anni l’associazione ha alternato momenti di sensibilizzazione culturale a interventi pratici rivolti a chi è in difficoltà, costruendo una rete di aiuto radicata nel territorio.

Tra memoria e prospettive

La giornata dell’8 marzo è pensata come un’occasione per fare il punto sul cammino compiuto e sulle sfide ancora aperte: non si tratta solo di ricordare, ma di immaginare passi concreti verso il riconoscimento pieno dei diritti. A guidare la riflessione sarà un contributo di taglio analitico che collegherà i risultati ottenuti alle priorità future.

Il programma della giornata a Villa Jucker

L’appuntamento è fissato a Villa Jucker (via Matteotti 3) e prevede un’introduzione con i saluti delle autorità e la presentazione delle attività del Cif. Alle 17 si apre ufficialmente il momento pubblico con gli interventi programmati, accompagnati da un breve intrattenimento musicale a cura della violinista Anna Rigo, che offrirà un omaggio a tutte le donne presenti.

Interventi e moderazione

La relazione centrale sarà affidata alla professoressa Chiara Tintori, politologa e saggista, che parlerà de “Il secolo delle donne – di sogni e diritti ancora da conquistare“, proponendo una lettura critica delle trasformazioni sociali e delle questioni rimaste irrisolte. A introdurre e a raccontare il percorso dell’associazione sarà la presidente Graziella Zambello, con un intervento intitolato “Volti, vissuti, progetti – una storia di solidarietà“; la vicepresidente Nicoletta Frizzarin svolgerà il ruolo di moderatrice dell’incontro.

Annullo filatelico e partecipazione di Poste Italiane

Per sottolineare l’importanza della ricorrenza, Poste Italiane parteciperà con un servizio temporaneo e uno speciale annullo filatelico recante il logo del Cif: il servizio sarà attivo dalle 17 alle 20 all’interno di Villa Jucker, offrendo ai presenti la possibilità di conservare un ricordo tangibile dell’anniversario.

Un simbolo che vale

L’annullo filatelico non è solo un gesto formale: rappresenta un segno di riconoscimento pubblico dell’attività svolta dall’associazione e permette di collocare la ricorrenza in un contesto più ampio di memoria sociale e istituzionale.

La conclusione: cena benefica e informazioni pratiche

La giornata si concluderà con una cena a scopo benefico al ristorante Dinner, prevista per le 20. La serata è pensata per raccogliere fondi a favore delle attività di solidarietà promosse dal Cif e per favorire il dialogo informale tra soci, sostenitori e cittadini interessati.

Partecipare e contatti

Chi desidera informazioni o prenotare un posto alla cena può contattare il numero 3498352180 o visitare il blog ufficiale del Centro italiano femminile di Legnano all’indirizzo centroitalianofemminilelegnano.blogspot.it. Le informazioni pratiche includono dettagli sul luogo, gli orari e le modalità per aderire alle iniziative proposte.

Perché essere presenti

Partecipare significa sostenere un percorso che unisce diritti, cultura e solidarietà: l’evento “Insieme si può” è pensato per raccontare come, attraverso un impegno costante, sia possibile incidere sul tessuto sociale e offrire supporto a chi ne ha bisogno, consolidando relazioni e promuovendo nuove idee per il futuro.