Weekend a Milano: musei gratuiti per le donne, eventi culturali e atmosfera paralimpica

Milano si prepara a un weekend ricco e vivace: sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 la città si anima con mostre, appuntamenti per le famiglie, iniziative green e la prima accensione ufficiale del percorso paralimpico che accompagnerà le competizioni.

In occasione della Giornata internazionale della Donna molte istituzioni culturali statali offrono ingressi gratuiti per le donne, mentre manifestazioni diffuse mettono al centro arte, natura e sport.

Cosa succede in città

– Orari prolungati e aperture speciali permettono di visitare numerose mostre; laboratori e attività didattiche coinvolgono bambini e ragazzi; parchi e spazi urbani ospitano iniziative ambientali dedicate al verde e alla sostenibilità.

– Tra gli eventi più attesi c’è la prima accensione ufficiale del percorso paralimpico, pensata come un’anteprima delle infrastrutture che accompagneranno i Giochi.

Musei e ingressi gratuiti per l’8 marzo

Il Ministero della Cultura ha disposto l’ingresso gratuito per le donne in diversi musei statali milanesi l’8 marzo. Tra le sedi coinvolte figurano la Pinacoteca di Brera (via Brera 28) e Palazzo Citterio (via Brera 12), oltre alla Cappella Portinari e alla chiesa di Sant’Eustorgio. Brera, in particolare, estende gli orari e propone visite alla mostra Giorgio Armani: 50 anni di moda.

Accessi contingentati e prenotazioni

Per gestire i flussi, tutte le sedi richiedono la prenotazione online anticipata. La Questura conferma le misure di sicurezza ordinarie per eventi ad alta affluenza; il Ministero invita a consultare i siti ufficiali per orari e modalità d’ingresso.

Il Cenacolo vinciano

Anche il Cenacolo rimane aperto gratuitamente alle visitatrici, ma l’ingresso è possibile solo con prenotazione: i posti sono limitati e le disponibilità vanno monitorate sui canali istituzionali perché i biglietti tendono a esaurirsi rapidamente.

Mostre e approfondimenti

– Fabbrica del Vapore / MuPa: dal 7 al 21 marzo il Museo del Patriarcato di ActionAid approfondisce le radici culturali della violenza maschile con installazioni, diorami e reperti. L’inaugurazione del 7 marzo prevede reading, musica dal vivo, talk e workshop; il programma include anche attività per bambini realizzate con i centri antiviolenza.

– Villa Necchi Campiglio / Soffio di Primavera: il 7 e l’8 marzo il giardino storico ospita una mostra-mercato di piante, con vivaisti, consulenze per balconi e terrazzi, laboratori pratici e momenti musicali pensati per trasformare lo spazio in una piccola oasi urbana.

Paralimpiadi: braciere, luci e installazioni urbane

Dopo l’accensione ufficiale a Verona il 6 marzo, il braciere paralimpico arriva a Milano: dal 7 al 15 marzo è protagonista di installazioni e spettacoli serali in punti simbolici della città, dall’Arco della Pace ad altre piazze centrali. Le serate offriranno giochi di luce e musica, con percorsi illuminati studiati per coinvolgere residenti e visitatori e valorizzare il patrimonio pubblico.

Spazi tematici e padiglioni

Milano si trasforma in un museo a cielo aperto dedicato allo sport paralimpico: al Castello Sforzesco debutta la Casa Esselunga, che racconta la storia del cronometraggio, mentre in Piazza San Babila apre il Padiglione Omega con percorsi immersivi e installazioni digitali.

Riaperture e proposte per le famiglie

Il Castello Sforzesco riapre la Galleria Antico Egitto dal 5 marzo, con circa 330 reperti — tra cui il Papiro Busca e la ricostruzione della cappella della dea Renenutet — molti esposti per la prima volta. Le iniziative museali sono coordinate con orari e biglietti unificati tra i musei civici.

Teatro e divertimento per i più piccoli

Le famiglie trovano spettacoli pensati per bambini: al Teatro Bruno Munari va in scena Kai nel cuore del blu, consigliato dai 4 anni, che racconta un’avventura marina con animazione su nero e temi ambientali. Al Teatro Martinitt, domenica 8 marzo, è in programma Fiabe Jazz: Cenerentola Rock, con colazione condivisa e il mercatino del riuso Remira Market — un mix di vintage, artigianato e dj-set.

