Olimpia Milano University Clinic: clinic per studenti universitari a Milano

Scopri come partecipare al clinic di Olimpia Milano per studenti universitari: sessioni pratiche, incontri con staff tecnico e opportunità di confronto il 12 marzo 2026 all'Allianz Cloud

L’Olimpia Milano University Clinic offre agli studenti universitari un’opportunità per avvicinarsi al mondo del basket e approfondire aspetti tecnici, tattici e formativi sotto la guida di professionisti. L’iniziativa si terrà il 12 marzo 2026 presso l’Allianz Cloud di Milano.

Nasce dalla collaborazione tra CUS Milano e il club EA7 Olimpia Milano con l’obiettivo di collegare università, sport e percorsi di crescita personale.

I partecipanti troveranno workshop dedicati, sessioni pratiche in campo e momenti di confronto con lo staff tecnico. La formula privilegia la partecipazione attiva degli studenti, ponendo al centro sia l’allenamento tecnico sia la comprensione delle dinamiche di squadra. L’organizzazione segnala che l’offerta formativa mira a integrare teoria e pratica per favorire sviluppo sportivo e professionale.

Obiettivi e destinatari dell’evento

L’offerta formativa integra teoria e pratica per favorire lo sviluppo sportivo e professionale degli studenti universitari. L’iniziativa si rivolge a partecipanti di ogni ateneo, tesserati o appassionati, interessati al basket e alle professioni collegate allo sport. Il programma prevede sessioni pratiche, lezioni tecniche e momenti di confronto con staff e professionisti del settore. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per migliorare competenze atletiche e percorsi di carriera, inclusi elementi di preparazione atletica e gestione di squadra. L’organizzazione segnala che i partecipanti potranno accedere a materiali didattici e opportunità di networking con società e operatori del settore.

Chi dovrebbe partecipare

L’iniziativa è rivolta principalmente a studenti universitari interessati ad integrare la didattica con esperienza pratica. Sono inclusi giocatori, aspiranti allenatori, preparatori atletici e operatori che intendono approfondire il funzionamento di una società professionistica come Olimpia Milano. La partecipazione consente l’acquisizione di competenze tecniche e l’ampliamento di contatti professionali utili per l’inserimento nel settore sportivo o nella gestione di attività agonistiche. L’organizzazione fornisce materiali formativi e opportunità di incontro con club e operatori del settore.

Programma e contenuti principali

La giornata prevede una combinazione di sessioni pratiche sul campo e momenti teorici. Le attività comprendono allenamenti specifici, esercitazioni per la tecnica individuale e incontri sugli aspetti logistici e formativi dell’attività sportiva. Le esercitazioni si svolgono presso l’Allianz Cloud, struttura dotata di spazi per sedute collettive e laboratori tecnici. Il formato clinic privilegia l’alternanza tra pratica e teoria per favorire l’applicabilità immediata delle nozioni trasferite.

Le aree tematiche trattate

All'interno del clinic saranno sviluppate quattro macro aree.

Si lavorerà sulla tecnica individuale e sulla tattica di squadra, con esercitazioni mirate e correzioni in tempo reale da parte dei relatori.

La metodologia di allenamento e la preparazione fisica saranno oggetto di sessioni teoriche e pratiche coordinate con il team di preparatori.

Completano il programma moduli su gestione dell’infortunio, alimentazione e percorsi formativi per chi intende intraprendere una carriera nello sport. Ogni modulo prevede briefing con i relatori per tradurre i contenuti in strumenti immediatamente spendibili.

Logistica e modalità di partecipazione

La giornata si svolgerà il 12 marzo 2026 all’Allianz Cloud, piazza Carlo Stuparich 1, Milano. Gli orari dettagliati saranno comunicati agli iscritti.

La partecipazione richiede l’iscrizione tramite i canali ufficiali di CUS Milano, che fornirà indicazioni su quote e documentazione necessaria.

Agli iscritti saranno fornite informazioni sul ritrovo, sul vestiario consigliato e sui materiali da portare per le esercitazioni pratiche.



Consigli pratici per i partecipanti

I partecipanti devono presentarsi con abbigliamento sportivo adeguato, scarpe da ginnastica pulite e una bottiglietta d'acqua. Per chi arriva dall'esterno di Milano, l'Allianz Cloud è raggiungibile con i mezzi pubblici. CUS Milano fornisce informazioni su parcheggi e punti di riferimento per facilitare l'accesso alla struttura.

Perché partecipare: opportunità e valore aggiunto

Partecipare all'Olimpia Milano University Clinic offre opportunità pratiche e di networking. Il format clinic combina esercitazioni pratiche e confronto con tecnici professionisti. Il contatto diretto con lo staff consente di ricevere feedback mirati e comprendere le dinamiche operative di una carriera nello sport.

La conferma che le procedure garantiscono sicurezza, tutela sanitaria e protezione dei dati personali si riflette anche nelle modalità di adesione. Le iscrizioni sono gestite dal CUS Milano attraverso i canali ufficiali indicati sul sito dell’associazione. Sul sito sono disponibili i dettagli sul programma, gli orari e i requisiti di partecipazione, nonché i riferimenti per l’assistenza amministrativa.